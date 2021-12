Nergens zonder weg in Rutten

RUTTEN. Dit is de foto van de gemiste kans. We zagen het pas thuis. Met een beetje meer kniebuiging had de horizon mooi samengelopen met de eerste baksteenlijn. Dan vloeide het landschap zachtjes samen met de geschiedenis. Iets wat op deze plek in Rutten eigenlijk al sinds de 14de eeuw gebeurt.

De donjon is een landmark in een vlekje dat zelfs nog kleiner dan Rutten is. Hamal heet het en daarin klinken de middeleeuwen vanzelf. In zien wat mensen 800 jaar geleden al zagen, zit veel magie. Dat kan met bijna onaangetaste landschappen, soms eens met een stokoude boom, maar het kan dus ook met gebouwen en met kunst. Toch is perspectief nodig. De betonnen weg die langs de torenburcht van Hamal loopt, zie je niet op deze foto. Hij is er wel. Anders waren we hier niet met de auto gepasseerd. Vroeger had het met de tram gekund. De tramstatie is er nog altijd, maar sporen zijn er niet meer. Niemand stapt er nog af.