Nergens zonder weg in Sint-Baafs-Vijve

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

SINT-BAAFS-VIJVE. Een half uur eerder was het nog grijs en een half uur later was het alweer grijs, maar in die kleine spie van enkele minuten scheen wat zon boven Sint-Baafs-Vijve. Net voldoende om die zompige velden groen te maken, de lucht blauw en dit hok een beetje contrast te geven. Alsof iemand éven, een moment, het licht had aangestoken. Elektrisch, natuurlijk.

Het zijn oude letters van lang vervlogen campagnes. Van in die jaren dat de vooruitgang uitgeschreeuwd en stevig vereeuwigd werd. Niet met banners op het internet, niet met papieren affiches die het toch altijd afleggen tegen regen en wind. In oudere tijden werd reclame op muren geschilderd (‘Sunlight Zeep’, ‘Rossi’, ‘Minerva’) en werden letters door vakmannen uitgekapt of ingelegd.