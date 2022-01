Nergens zonder weg in Strombeek-Bever

STROMBEEK-BEVER. Vroeger was Strombeek-Bever iets van op de radio. Dan kondigde Gust De Coster in het programma 'Vrijaf' op woensdag optredens aan en hoorde je ‘… in het cultureel centrum van Strombeek-Bever'. Stilaan vormde zich zo een kaart in je hoofd. Ook De Kreun in Bissegem, zaal Lux in Herenthout en jeugdhuis Nijdrop in Opwijk lagen daarop.

Zoals we weten is vroeger voorbij, maar in Strombeek-Bever passeer je vaker dan je denkt. De Brusselse ring gaat erdoor, al zegt men op de radio dat je stilstaat ‘ter hoogte van Grimbergen’. Misschien is het randje. Dat kan. Maar wij geloven die locatievoorzieningen van de telefoon, dus staan we nu stil in Strombeek-Bever. We kijken naar links en lezen op de brugpijlers de letters GTA. Staat voor Grand Theft Auto. Dat weten we sinds we jaren terug net voor middernacht een lange rij mensen voor de deur van de Game Mania zagen staan.