Nergens zonder weg in Vinderhoute

Die verhalen waren vredig, oorlog was iets van in de prehistorie. Nu pas besef je dat tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en je eigen geboortejaar amper 22 jaar zat. Vandaag zou dat dus 1999 zijn, dichtbij nog, maar toen hoorden we over de oorlog in de geschiedenisles en niemandslanden tussen twee frontlinies zagen we in zwart-wit. Of ze lagen ver van ons bed. Je had een stuk in Berlijn en een gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Die laatste bestaat nog. En deze maand viel het woord nog eens: ‘Paus overnacht in Cyprus op niemandsland.’