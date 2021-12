Nergens zonder weg in Wondelgem

Er zijn dorpen waar je jarenlang vlakbij woont, maar niet komt. Wondelgem bijvoorbeeld. Acht kilometer scheidde ons huis van die andere Gentse deelgemeente, maar nooit was er een reden om de rit te maken. Er woonde niemand die we kenden, er was wellicht geen wonderbaarlijke winkel, we gingen er nooit naar de mis. Pas toen er jaren later een vriend ging wonen, werd Wondelgem een reis waard.