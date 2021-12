Nergens zonder weg in Zaventem

Soms zit iets in je systeem dat er nooit uit geraakt. Zoals dit: je moet twee uur voor je vlucht in de luchthaven zijn. En dan begint het tellen. Opstijgen om 6 uur, dat is om 4 uur daar zijn, dat is drie kwartier rijden, kwart over drie thuis vertrekken, kwart voor drie op en douchen. Je wil toch fris ruiken als je naast een vreemde gaat zitten.

Geen kat op de weg, je staat er in een halfuur. En dat douchen had ook niet gemoeten: waar is iedereen in Zaventem? Zo zie je het bijna nooit. Aan de douane staan drie mensen, niemand ziet hoe je een foto maakt van de lege winkels en van de BMW in hall A (hoe krijgen ze die daar?) en dan openen de rolstroken zich als lege snelwegen voor jou alleen. Het is 4.40 uur. Geen mens zit met een halve liter blonde Leffe voor zijn neus.