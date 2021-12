Nergens zonder weg in Zonnebeke

Grijzer dan dit maken ze de zondag niet, zei de radiopresentator en met een plaatje van Isabelle A probeerde hij de dag enige kleur te geven. Dat mislukte en bijna ongemerkt reden we door dit haast monochrome landschap. Dat het gras groen was, kon je nog zien. Maar al de rest was mistig en er waren enkel schakeringen in silhouetten. De enige zon in Zonnebeke zat in de naam van het dorp en van de dag.