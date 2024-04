Nergens zonder weg in Antwerpen

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ANTWERPEN. In ons dorp stonden ook huizen met namen of verwijzingen. Jochrifra was het huis waar de drieling woonde: Johan, Christrian en Francis. De procureur woonde in Huis Sonnevare en iemand bracht uit het Zuiden de eeuwige vakantie mee door zijn huis Le Lavandou te noemen.

Spreuken had je niet, maar het was dan ook maar een dorp. Geen stad, laat staan ’t stad. Afgelopen zaterdag passeerden we daar dit huis met deze spreuk. Rococostijl, gebouwd tussen 1759 en 1781, door katoenhandelaar Henricus Beynen. Je vindt werkelijk alles op het internet. Wie al wat ouder is, hoort nu ‘Lekker westers’ klinken of, nog nadrukkelijker, ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’. Wie wat jonger is, zoekt het maar. Op datzelfde internet.