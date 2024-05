Nergens zonder weg in Beerzel

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

BEERZEL. In Frankrijk werden woensdag meiklokjes verkocht aan de deuren van bakkers, de enige winkels die open waren. Maar ook in voortuintjes doken weleens kinderen met tuiltjes op. Soms had je enkele takjes voor 3 euro, later op de dag was dat nog 1 euro. Zo werkt verkoop.

Wij doen dat niet. Wij verkopen auto’s in de voortuin en van april of mei trekken we ons niets aan. Als hij maar weg is. Nu kennen wij persoonlijk niets van verkopen. Maar van een jaar waarin toch iemand ons iets over marketing wilde bijbrengen, onthielden we alleen de vier p’s: product, prijs, plaats en promotie. Die les kregen we tussen 1988 en 1989. Het kan dat die theorie ondertussen een update en een upgrade heeft gekregen, toen bestond het internet nog niet. Maar op dat internet bestaat ze nog.