Nergens zonder weg in Halle

HALLE. Nooit denken we nog aan Halle zonder aan Brussel en Vilvoorde te denken. Van toen Brussel-Halle-Vilvoorde met vijf minuten politieke moed gesplitst zou-moeten-kunnen-worden-als-iemand-toch-maar-die-vijf-minuten-politieke-moed-en-daadkracht-zou-kunnen-opbrengen. BHV, de afkorting, werd zo’n begrip dat we bij het café met die naam dat we in een Frans dorp kennen, altijd aan Brussel-Halle-Vilvoorde denken. Terwijl het voor hen gewoon Bar Hôtel de Ville is.

Maar Halle bestaat zeker nog, het carnaval is er even belangrijk als in Aalst en Binche en ze hebben er hun eigen taal. Zo gedrenkt in de mensen dat ze die taal zelfs gebruiken in ietwat formelere communicatie. Voor wie dit huis nog wilde kopen: ‘Ge zet te loet. Tes al van ’t stroet.’ Het huis is van de straat, de zoektocht gaat verder. Geduld zal nu nodig zijn, of in het Hals: ‘Ge moetj een bèke mier posjense emmen.’ Zou ook nog schoon staan op dat bord. Al zijn dat natuurlijk boodschappen die alleen Vlaamse passanten verstaan. Dat zal toch niet de bedoeling zijn. Toch?