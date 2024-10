Nergens zonder weg in Kortenaken

KORTENAKEN. We zijn ver van de zee, diep in het binnenland, de grote rivieren passeren niet in Kortenaken. Maar water is overal en water vindt altijd de weg. Zeker bij overvloedige regenval. We kennen de beelden van het journaal. Stromen straten vol en huizen onder, dan zoomen de camera’s gretig in op de ellende. Vanuit onze zetel denken we dan: goh, kuis dat eens op. Dan komt het sportnieuws.