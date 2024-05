Nergens zonder weg in Mechelen

MECHELEN. Iedereen heeft ogen en dus gebeurt het weleens dat iemand iets tipt. Zoals maandag. Onze plaatselijke correspondent in Mechelen had dit tafereel opgemerkt. Zonder hem had deze foto hier dus niet gestaan. We zijn er dankbaar voor, want uniek is het wel. Niet dat er nooit iets op straat gezet wordt. Vaak wel. Gratis fietsen, een oude kinderwagen, een kast van oma, bloempotten, oud maar nog bruikbaar speelgoed, kartonnen dozen met kapstokken. Allemaal te geef. Maar een bijna volledige badkamer? Daarvoor moet je toch in Mechelen zijn.