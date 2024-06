Nergens zonder weg in Nazareth

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

Nazareth moet meer zijn dan alleen een tankstation op de E17, maar in vier jaar 'Nergens zonder weg' kwamen we nooit verder dan dit. Eén keer aan de overkant toen er duiven een graantje meepikten, en nu bij dit legervoertuig. We kunnen er niet omheen. Duiven zijn een symbool voor vrede, dit doet ons toch aan oorlog denken. Allebei in Nazareth.

Wie zijn gewijde geschiedenis nog wat kent, weet dat Jezus er woonde. Wie de actualiteit volgt, weet hoe het vandaag in Israël en Palestina is. Daar ligt dat andere Nazareth. Het grote verschil met dit Nazareth bij ons zit ook daarin. Daar is al zoveel gevochten en gebombardeerd, hier ligt het naast dorpjes als Ouwegem, Zevergem en Semmerzake. Onrust en rust in één naam.

Advertentie