Nergens zonder weg in Sint-Ulriks-Kapelle

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

SINT-ULRIKS-KAPELLE. Het leven is geen sprookje, maar soms beland je in eentje zonder dat je het zelf verwachtte. Bij de gebroeders Grimm was geen sprake van autostrades, nog minder in de vertellingen van Duizend-en-een-nacht. Ali Baba noch de rovers gebruikten de E40.

Maar allicht aten ze wel olijven, en de combinatie flitst eeuwen later over de snelweg van Oostende naar Brussel. Van of naar een markt, vermoeden we. Of naar een grot om de schat even onder te brengen voor tijden waarin het wat minder gaat. Dat kan ook. Hoelang zou je overleven op een rantsoen van veertig olijven?

