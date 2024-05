Nergens zonder weg in Tubeke

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

TUBEKE. De voeten van Romelu Lukaku vind je er, de voetjes van Eden Hazard, die van Toby Alderweireld. Tessa Wullaert ook. Maar dit zijn de handen van een keeper. We zouden de keeper moeten schrijven, maar alvast van de Rode Duivels is Thibaut Courtois dat niet meer. Toen deze week de selectie voor het EK werd bekendgemaakt, was hij daar niet bij. Geen verrassing. ‘De zaak is gesloten’, zei de coach hier al enkele weken geleden.

In een krant kwam de keeper aan bod. Hij nam het woord ‘zwartgemaakt’ in de mond, zoals hij eerder over geen respect sprak. Tussen Thibaut en Tedesco komt het niet snel meer goed, zo lijkt het wel.

