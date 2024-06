Nergens zonder weg in Zaventem

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ZAVENTEM. Vanavond gaan we, uitgesteld, lekker eten voor vaderdag. Dat wordt heerlijk. Maar als je kinderen groot geworden zijn, ga je het kleine soms missen. Misschien dat je toen, zelf moe, niet élke avond zin had om een verhaaltje voor te lezen voor het slapengaan. Maar je deed het wel en het was geweldig. Altijd opnieuw. En misschien was je na de dertigste keer samen naar De Aristokatten kijken die Thomas O’Malley wel eens een keertje moe. Maar toch.

Nu vragen ze geen verhaaltje meer, het zou wat gek zijn, en de dvd’s met De Reddertjes, Jungle Boek en De Leeuwenkoning liggen definitief in een doos. Maar eerlijk? Hoe fijn zou het zijn om nadien, net voor bedtijd, voor de zevenhonderdste keer zelf Musafa of Simba te mogen spelen. Of Scar: ‘Ik heb Mufasa vermoord.’

Advertentie