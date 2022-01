Choucroute in Verviers

Wordt de actualiteit anders bekeken in het noorden van het land dan in het zuiden? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen ze de degens over de waterellende die Verviers zwaar heeft getroffen.

Beste Alain,

Het nieuwe jaar wordt nergens zo leuk gevierd als in Verviers en omstreken, waar het al jaren traditie is op nieuwjaarsdag een bordje choucroute au jambonneau in familiekring te serveren. Wie een muntstuk onder zijn bord vindt, mag zich gelukkig prijzen: die heeft heel het jaar geld.

Ook ik geniet al jaren van die overheerlijke traditie bij mijn schoonouders die in Battice wonen, wat hoger gelegen dan Verviers. En gelukkig maar. Ze bleven daardoor gespaard van de overstromingen die de oude Waalse textielstad zwaar hebben getroffen.

Op familiebijeenkomsten hebben we het wel vaker over Verviers, een stad die almaar verweesder achterblijft. Misschien ben jij het ook al vergeten, Alain, maar in Verviers is de eerste terreurcel in ons land ontdekt. Heel de wereld heeft het over Molenbeek, Verviers is vergeten. Het lijkt wel de vergeten én verlaten stad van Wallonië. Na het vertrek van de laatste Wathelet uit de Wetstraat is Verviers een bastion zonder politieke patroonheilige.

Ook de mensen uit Verviers en omstreken zien met lede ogen aan hoe het van kwaad naar erger is gegaan, zonder veel hoop op beterschap. De middenstand had het al moeilijk en is in het centrum letterlijk weggespoeld. De heropbouw verloopt moeizaam. Winkels blijven gesloten. In veel straten in het centrum hangt een doordringende geur van muffe vochtigheid en benzine die uit de kelders opstijgt.

De klaagzang van burgemeester Muriel Targnion (PS) dat haar stad onheus wordt bejegend, valt op het Elysette - de ambtswoning van de Waalse minister-president - blijkbaar op een koude steen. Minister-president Elio Di Rupo (PS) lijkt potdoof. Het valt trouwens op hoe weinig de miserie in Verviers in beeld komt, ook al hebben in deze wintermaanden nog altijd veel huizen geen verwarming.

Zelfs als de solidariteit wordt getoond, lijkt Verviers vergeten te worden. De Franstalige omroep RTBF maakte een mooie reportage over een dertigtal vrijwilligers uit Vlaanderen die op Nieuwjaar met een Vlaamse foodtruck 35 kilogram choucroute en 700 saucisses de Francfort uitdeelden aan de bewoners van Pepinster. Pepinster, niet Verviers, staat symbool voor de overstromingen.

De overstromingen hebben nog maar eens bewezen dat België een land zonder buffers is, wat zich wreekt bij crisissen. Met een duizelingwekkende Waalse schuldgraad, die oploopt tot 200 procent van de ontvangsten, zat er voor Di Rupo en co. niets anders op dan te bedelen aan de federale poorten. Wallonië kreeg een federale lening van 1 miljard euro om de hoogste nood te lenigen.

De overheden in ons land leven boven hun stand en op de poef. De hardwerkende Vlamingen én Walen én Brusselaars dreigen de rekening te moeten betalen.

Maar eigenlijk leven de overheden in ons land boven hun stand en op de poef. De hardwerkende Vlamingen én Walen én Brusselaars dreigen de rekening te moeten betalen. De dreiging van een oplopende rente maakt het afbetalen van de duizelingwekkende overheidsschulden nog veel duurder. Tegelijk erodeert de oplopende inflatie het spaargeld van die hardwerkende Belgen.

Van de ruim 295 miljard euro die eind vorig jaar op de spaarboekjes van de gezinnen stond en de nog eens 100 miljard op de zichtrekeningen is de koopkracht in 2021 met 16,5 en 5,7 miljard euro gedaald, in totaal dus 22,2 miljard euro, berekende De Tijd.

Gelukkig lag er ook onder mijn bordje choucroute dit jaar weer een centje.