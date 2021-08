De klimaatverandering, daar draait het om

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week kruisen ze de degens over de aanpak van de overstromingen door de Waalse regering.

Beste Wim,

Je jongste kroniek bracht me aan het lachen – weliswaar groen. Ik vat je standpunt kort samen: de overstromingen die midden juli Wallonië teisterden, zijn slecht aangepakt, de hulp aan de slachtoffers eveneens, het is allemaal de schuld van de onbekwame Walen en gelukkig kon federaal minister Annelies Verlinden (CD&V) erger voorkomen. Aangezien Wallonië in de greep is van de socialisten, betekent dat meteen ook het failliet van het socialisme. Als klap op de vuurpijl zullen de Vlamingen alles moeten betalen. Wat een onzin!

Even ernstig, nu. Toegegeven, er zijn fouten gemaakt en dat is deels de schuld van de Waalse verantwoordelijken. Dat is ook niet meer dan normaal, omdat het drama zich in het zuiden van het land heeft afgespeeld. Persoonlijk pretendeer ik niet dat ik het fijne van de zaak weet en ik zal dan ook geen overhaaste conclusies trekken. Een gerechtelijk en een parlementair onderzoek moet licht werpen op wat is fout gegaan en daar de nodige lessen uit trekken. Het moet me van het hart dat ik je analyse bevooroordeeld vind, fragmentarisch, onnodig neerbuigend en vol groteske veralgemeningen.

Zoals je weet, was ook het westen van Duitsland het slachtoffer van vernietigende overstromingen, vooral Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen. Ook daar was veel kritiek op de manier waarop de overheid zich heeft voorbereid op het noodweer, op de werking van de alarmsystemen en de evacuatiemaatregelen. Het parket van Koblenz is zelfs een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een districtsbestuurder wegens mogelijke ‘dood door nalatigheid’. Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen en de CDU-kandidaat voor het bondskanselierschap bij de verkiezingen in september, zit door de zaak in slechte papieren. Maar wil dat zeggen dat de Duitsers daarom onbekwaam zijn?

Angela Merkel heeft 30 miljard euro beloofd voor de wederopbouw van de getroffen gebieden. Dat is zowat twee keer het budget van Wallonië. Het geld komt deels van de federale staat en deels van de 16 Länder, de Duitse gewesten, zeg maar. Merkel onderstreepte dat dit ‘een teken van nationale solidariteit’ is. Zie jij zoiets in België gebeuren?

Je hebt helemaal gelijk als je de verkeerde aanpak aan de kaak stelt, maar daar een communautaire polemiek van maken en daarbij alle Walen over één kam scheren is misplaatst. Dat is van hetzelfde kaliber als beweren dat alle politici corrupt zijn. Vlaanderen is trouwens ook niet altijd een toonbeeld van ‘goed bestuur’. Mag ik je herinneren aan de fouten van Maggie De Block, de liberale minister van Volksgezondheid, in het begin van de pandemie? Het PFOS-schandaal rond de bodemvervuiling met giftige chemische stoffen in de buurt van Antwerpen? Of de zaak-Sihame El Kaouakibi, het liberale Vlaams Parlementslid dat ervan verdacht wordt subsidies te hebben ontvreemd?

Maar terug naar de overstromingen. Persoonlijk zal ik vooral de vele solidariteitsbetuigingen van de Vlamingen aan de Waalse slachtoffers onthouden. Zij verdienen een dikke proficiat en ik wil hen van harte bedanken.

Overigens, los van de vraag wie individueel verantwoordelijk is, moeten we ons ook structurele vragen stellen. Is onze institutionele lasagne efficiënt genoeg? (Ik kan je alvast verklappen dat het antwoord ‘nee’ is.) Moeten we overmatig blijven snoeien in de publieke diensten om budgettaire redenen? Omdat Jan Jambon (N-VA) de Civiele Bescherming heeft hervormd toen hij minister van Binnenlandse Zaken was, zijn er minder middelen om slachtoffers te helpen. Besparingen hebben een grote impact op de bevolking. En wat doen we nu we weten dat dergelijke extreme weersomstandigheden vaker zullen voorkomen? Hoe passen we ons aan en hoe strijden we tegen de klimaatopwarming? Dat is waar het met het oog op de toekomst om draait.