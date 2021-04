Hou Conner Rousseau in het oog

Conner Rousseau, de man die de sp.a heeft omgedoopt tot Vooruit, heeft wel wat in zijn mars. Als iemand de hoop in bange dagen bij de Vlaamse socialisten is, is hij het wel, schrijft Wim Van de Velden, de Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Franstalige evenknie.

Beste Alain,

Ik wil je best geloven als je zegt dat Pierre-Yves Dermagne de belichaming van ‘le nouveau PS’ is, maar laat me toch wat sceptisch blijven. In een reactie op je brief retweette iemand een foto van een hippieachtige jongeman die zich tegen de kunstmatige unie van Vlamingen en Walen kant en een pleidooi afsteekt voor een federale of confederale staat. Het blijkt te gaan om de jonge Elio Di Rupo.

Het bericht dateert van de tijd toen de dieren nog spraken, 1988 om precies te zijn. Maar wie had gedacht dat Di Rupo ooit nog een confederalist avant la lettre geweest is geweest, nietwaar? De vraag is of Dermagne de nieuwe Di Rupo is, die uiteindelijk toch weer uitkomt bij hetzelfde als altijd.

Wat zal Dermagne doen als de vakbonden en zijn voorzitter Paul Magnette hard op zijn deur blijven bonken voor meer loonopslag dan de 0,4 procent die vooropgesteld is voor de komende twee jaar, boven op de automatische loonindexering? Zal hij het been stijf houden?

Onder het laagje vernis van politieke vernieuwing schuilen dezelfde mechanismes. Met de socialisten in de regering zullen de vakbonden het eerder met de PS rechtstreeks op een akkoordje proberen te gooien, dan met de werkgevers over een loonakkoord te moeten onderhandelen. Het kan de Vivaldi-coalitie onder hoogspanning zetten, want voor de liberalen is de loonwet heilig.

Oude vormen en gedachten worden niet zo makkelijk afgeworpen, ook al heeft de jonge voorzitter van Vooruit, Conner Rousseau, wel een heel nieuwe stijl geïntroduceerd. Op zijn witte gympies naar zijn 'mateke' de koning, het was groot nieuws tijdens de regeringsonderhandelingen.

En hij heeft niet stilgezeten. Ondertussen heeft hij de sp.a tot Vooruit gedoopt. En straks neemt hij met de Vlaamse socialisten zijn intrek op de bendenverdieping van het hoofdkwartier van de Parti Socialiste aan de Keizerslaan. Alsof de Belgische Socialistische Partij (BSP) terug is van weggeweest.

Het valt nog af te wachten wat het allemaal om het lijf heeft, maar als Dermagne jouw volgtip is, dan raad ik jou aan om Rousseau in het oog te houden. Misschien is hij wel de nieuwe Stevaert van Instagram, zoals we hem al eens portretteerden in De Tijd.

Zelfs al slaagt Conner Rousseau erin alle stemmen ter linkerzijde te verzamelen, dan nog zal hij niet door het electorale plafond van zo'n 25 procent breken.

Als Rousseau een nieuwe Stevaert is, breken weer vette jaren voor de Vlaamse socialisten aan. Met branie verkondigde hij al dat hij enkele partijen overbodig wil maken. De groenen die naar de eigen navel staren, worden er nerveus van, zoals ze dat ook waren toen Stevaert onophoudelijk huwelijksaanzoeken deed. Rousseau lijkt eerder een vijandig overnamebod in gedachten te hebben.

Maar zelfs al slaagt Rousseau erin alle stemmen ter linkerzijde te verzamelen, dan nog zal hij niet door het electorale plafond van zo'n 25 procent breken. Veel meer haalt verzameld links in Vlaanderen bijna nooit, terwijl de linkerzijde in Franstalig België volgens de jongste peilingen goed is voor meer dan de helft van alle stemmen, een unicum in heel Europa.