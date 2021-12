Is er een piloot aan boord?

Wordt de actualiteit in het noorden en in het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen ze de degens over de rol van de regeringsleiders.

Beste Wim,

Als ik de politieke toestand bekijk, kan ik alleen maar vaststellen dat de belangrijkste regeringsleiders van dit land zwak zijn. Een eerste minister of een minister-president hoort te zijn zoals een bedrijfsleider. Hij moet de winkel draaiende houden; hij moet een programma, ambitie en een visie hebben; hij moet leiderschap tonen en zijn enthousiasme op anderen overbrengen. Dat zijn veel vereisten, maar de De Croo's, de Di Rupo’s, de Vervoorten en de Jambons van dit land hebben het flink lastig om daaraan te beantwoorden.

Op het federale niveau kibbelen de Vivaldi-partners om de haverklap, waardoor elk dossier slechts moeizaam vordert. Het recentste voorbeeld is de toekomst van de kernenergie in België. Natuurlijk is het niet meer dan logisch dat socialisten, liberalen en groenen daarover van mening verschillen. In een democratie is dat zelfs gezond. Toch moet de aanvoerder van de regering op een bepaald moment de zaken op een rijtje zetten, een compromis uitwerken en iedereen daarvan overtuigen. Zal Alexander De Croo daartoe in staat zijn in zo’n netelig dossier als de kernuitstap?

Wie leidt vandaag de strijd tegen de pandemie in ons land? Mister Nobody.

In december wordt dat zijn grootste uitdaging, maar voorlopig houdt de premier zich op de vlakte. Er komt dan ook meer en meer kritiek op de werking van de Wetstraat 16, ook van de Franstalige meerderheidspartijen. Hoe worden de prestaties van Alexander De Croo beoordeeld in Vlaanderen, Wim?

In Wallonië is minister-president Elio Di Rupo erin geslaagd de werkgevers en de vakbonden één front te laten vormen. Tegen hem... De Union Wallonne des Entreprises (UWE) en de socialistische vakbond FGTB hebben het Waalse relanceplan gezamenlijk afgeschoten. Het vertoont dat typisch Waalse gebrek: versnippering. Dat houdt in dat veel maatregelen genomen worden, en dat die allemaal een klein beetje geld krijgen. Vanzelfsprekend wordt daarbij een politiek evenwicht bewaard om niemand op de tenen te trappen.

Economische kettingreactie

Naar mijn mening moet een relanceplan veel doelgerichter zijn en vooral focussen op innovatie. Het moet een opwaartse spiraal in gang zetten, die een economische kettingreactie teweegbrengt. Voorlopig kunnen we daar alleen maar van dromen. Voor Wallonië staat er nochtans veel op het spel. Het gebeurt niet vaak dat de regering over voldoende geld beschikt om het verschil te maken.

En wat vind je van wat er in Brussel aan de hand is? Minister-president Rudi Vervoort slaagt er zelfs niet in om zijn eigen partij op een lijn te krijgen over het lot van de taxichauffeurs en de Uber-chauffeurs. Zijn ‘taxiplan’ heeft zeven jaar op zich laten wachten. Pas na een gerechtelijke beslissing werd het halsoverkop naar buiten gebracht. Het resultaat? Tweeduizend Uber-chauffeurs die in de problemen komen.

Het jongste overlegcomité was weinig meer dan een graaipartij waarbij iedereen zo veel mogelijk naar zich toe probeerde te halen, om dan ten slotte tot een wankel compromis te komen.

Het gebrek aan leiderschap kwam nog het best tot uiting tijdens het jongste Overlegcomité. Dat was weinig meer dan een graaipartij waarbij iedereen zo veel mogelijk naar zich toe probeerde te halen, om dan ten slotte tot een wankel compromis te komen. Jan Jambon speelde deze keer de rol van de minst dubbelzinnige. In het begin van de herfst was de Vlaamse minister-president er als de kippen bij om alle veiligheidsmaatregelen te laten vallen. Nu heeft hij bijna eigenhandig het Overlegcomité in allerijl samengeroepen om de maatregelen te verscherpen. Hij lijkt dat in opdracht te hebben gedaan. Hij zou alle binnenactiviteiten nog voor het weekend hebben willen laten schrappen op vraag van zijn partijvoorzitter Bart De Wever. Anders had die zelf een groot sinterklaasfeest in zijn thuisstad Antwerpen moeten verbieden, en daar wilde De Wever niet verantwoordelijk voor zijn. ‘Dat is sabotage van het Overlegcomité’, hoor ik in Franstalige kringen.

Wat er ook van waar is, je kan niet ontkennen dat demaatregele n absurd en onsamenhangend zijn, Wim. Een dergelijk bestuur op korte termijn stelt niemand tevreden en de burgers begrijpen er niets meer van. Wie leidt vandaag de strijd tegen de pandemie in ons land? Mister Nobody.