Kan Franstalig België zonder Vlaams infuus?

'Je moet maar het lef hebben om te betogen dat de transfers van Vlaanderen naar Franstalig België normaal zijn, en dat het zelfs wat meer mag zijn. En dat aan de vooravond van de Vlaamse feestdag.' Dat schrijft Wim Van de Velden, Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Waalse evenknie Alain Narinx in hun wekelijkse column Noord-Zuidverbinding.

Beste Alain,

Even voor de duidelijkheid, deze column is toch geen satire? Je moet maar het lef hebben om te betogen dat de transfers van Vlaanderen naar Franstalig België normaal zijn, en dat het zelfs wat meer mag zijn. En dat aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. Of was het spottend bedoeld om op groteske wijze Franstalig België een spiegel voor te houden?

Als je in de spiegel kijkt, Alain, dan zie je dat Franstalig België aan het infuus ligt van die transfers. De econoom Eric Dor (IESEG School of Management, Parijs en Rijsel) rekende nog eens uit dat het gaat om een stroom van 7,14 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Franstalig België. Elke Vlaming stort dus 1.087 euro per jaar. Met welke auto rij je, Alain? Graag gedaan, hoor. En als je een duurder model wil, dan laat je het maar weten.

Dat de transfers de komende jaren afnemen, zoals is onderhandeld in de zesde staatshervorming, veroorzaakt blijkbaar grote kopzorgen. Er wordt steeds harder aan de alarmbel getrokken. Het geld is op en Franstalig België is virtueel failliet, klinkt het. Of heb je minister van Begroting Frédéric Daerden (PS) niet gehoord over de dramatische financiële toestand in de Franse Gemeenschap, misschien?

Er valt zeker iets te zeggen voor de interpersoonlijke solidariteit, maar het probleem is dat Franstalig België er zich in nestelt. Is Wallonië dat unieke rode dorpje in Europa waar de socialisten al vele jaren aan de macht zijn, dan kan dat misschien alleen omdat Vlaanderen daarvoor betaalt?

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelt de historische verantwoordelijkheid van de PS aan de kaak, zoals bleek uit zijn felle tussenkomst in de gemeenteraad in Bergen, die viraal is gegaan op sociale media. Bouchez verwijt PS-zwaargewicht Elio Di Rupo dat de partij decennia aan de macht is geweest in de industriële bekkens van Wallonië, maar de mensen geen betere toekomst heeft gegeven. De PS heeft geen welvaart gebracht.

Bon, ik ga hier niet het proces van Franstalig België maken, maar ik zou me hoeden voor al te veel arrogantie over de transfers. We weten hoe het het Franse sterrenteam is vergaan op het EK. Opmerkelijk is dat dat in Franstalig België tot veel leedvermaak leidt, terwijl Vlaanderen en Frankrijk veel minder met elkaar hebben. Wij hebben dat wat meer met Holland.

Laat me het ook even hebben over Vlaanderen. Op 11 juli vieren we weer feest. Dat Vlaanderen de koploper in de Europese vaccinrace is geworden, is een goede reden om te feesten. Al blijft het een schandvlek dat de Vlaamse rusthuizen sterfhuizen waren bij de uitbraak van de pandemie. Daar heeft de Vlaamse overheid gefaald.

Eigenlijk is het Vlaamse adagium dat we beter doen wat we zelf doen, helemaal aan het wankelen gegaan. Heb je al gehoord van het PFOS-schandaal, Alain? Al jaren is geweten dat gronden vervuild zijn door PFOS, een forever chemical, maar niemand nam zijn verantwoordelijkheid. Iedereen keek de andere kant uit. En dat is symptomatisch: ook het fiasco met de zonnepanelen of het stikstofbeleid heeft aangetoond dat Vlaanderen zich dringend moet herpakken.