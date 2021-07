Kunnen we niet stoppen met de karikaturen van de hardwerkende Vlaming en de profiterende Waal?

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week buigt Alain Narinx zich over de beruchte ‘miljardenstromen’ van Vlaanderen naar Wallonië.

Je ziet de beelden zeker nog voor je. In 2005 haalde Bart De Wever een mediastunt uit toen hij met twaalf vrachtwagens naar de scheepslift van Strépy-Thieu reed, in de buurt van La Louvière, en daar voor de camera’s een hele lading valse 50 eurobiljetten dumpte. De Wever was toen nog een gewone volksvertegenwoordiger van een partijtje dat amper één zetel had in de Kamer. De massa nepbiljetten, met zogezegd een totale waarde van meer dan 11 miljard euro, moest de beruchte ‘miljardenstroom’ tussen noord en zuid symboliseren. Volgens de Vlaams-nationalisten vloeide jaarlijks buitensporig veel geld van Vlaanderen naar Wallonië. Sindsdien is dat argument in Vlaanderen nog geregeld opgedoken.

Ik herinner je aan de actie in Strépy-Thieu, omdat de economist Eric Dor van de IESEG School of Management (Parijs en Lille) zopas een nieuwe studie over die noord-zuidtransfers heeft gepubliceerd. Ze is interessant, want ze maakt komaf met enkele hardnekkige misverstanden.

Volgens de recentste cijfers bedragen de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel in 2021 7,14 miljard euro. De Vlamingen betalen gemiddeld 1.087 euro per persoon en per jaar, ten voordele van de Walen en de Brusselaars. Die ‘winnen’ respectievelijk 1.721 en 744 euro per persoon per jaar. Maar opgelet! Zoals ik al zei, zijn dat gemiddelden. Het zou verkeerd zijn te beweren dat elke Vlaming meer dan 1.000 euro betaalt aan elke inwoner in het zuiden van het land.

Verlies ook niet uit het oog dat we niet spreken van stortingen van het ene gewest naar het andere. Het gaat hier om solidariteit tussen individuen, door de inkomsten te herverdelen via de belastingen en de sociale zekerheid. Als ik een werknemer ben met een riant loon, dan zal ik daarvoor een bijdrage leveren. Als ik daarentegen werkloos of ziek ben, kan ik er de voordelen van genieten. In elke geografische zone, of het nu een stad, een provincie of een gewest is, zijn er bijdragers en begunstigden. Maar in sommige zones, zoals in Vlaanderen, zijn er meer bijdragers dan begunstigden. Met andere woorden, de geldstromen gaan van de rijken naar de armen. Tenslotte is dat precies de reden waarom mechanismen als progressieve inkomensbelasting en sociale uitkeringen zijn ingebouwd. Dat is basissolidariteit. Dat is wat een maatschappij sterk houdt, toch?

Bij nader toezien gaan die geldstromen alle richtingen uit. Zo zijn er delen van Vlaanderen die meer ontvangen dan ze bijdragen, zoals de arrondissementen Oostende, Ieper en Tongeren. Aan Waalse kant zijn dat bijvoorbeeld Charleroi, Luik, Bergen en Moeskroen. Omgekeerd zijn er delen van Wallonië die meer bijdragen dan ze ontvangen, zoals Waals-Brabant, Borgworm of Aarlen. In Vlaanderen zijn dat Vilvoorde, Leuven, Gent of Mechelen.

Nog een interessant gegeven: de geldstromen tussen de Belgische gewesten zijn kleiner dan die in enkele andere landen. In Duitsland betalen de deelstaten Hamburg en Beieren bijna 2.500 euro per persoon per jaar. Saksen-Anhalt is dan weer een nettobegunstigde met 4.700 euro per inwoner. Hetzelfde verhaal in Frankrijk. Île de France, de regio rond Parijs, draagt netto 5.325 euro per inwoner bij ten voordele van de andere Franse regio’s. Ook in Nederland en Spanje stellen we hetzelfde vast.

Vandaar mijn conclusie: Vlaanderen levert onmiskenbaar een grote bijdrage aan de nationale solidariteit. Daar valt niet over te discussiëren en het is bovendien belangrijk. Maar er is niets abnormaals aan. Bovendien betaalt Vlaanderen minder dan andere Europese regio’s die even welvarend zijn. Kortom, mijn beste Wim, wordt het niet stilaan tijd dat we stoppen met die karikaturen van de hardwerkende Vlaming en de luie, profiterende Waal?