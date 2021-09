'In een zwak moment durf ik weleens te mijmeren over het einde van België', schrijft Wim Van De Velden, Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Waalse evenknie Alain Narix in hun wekelijkse column 'Noord-Zuidverbinding'.

Hoe komt het toch dat Franstaligen geel lachen, zoals je in je vorige column zei, terwijl Vlamingen dat groen doen? Er zijn blijkbaar toch wat culturele verschillen onuitwisbaar - ook al doen we nog zo ons best, Alain, om bruggen te slaan en bij te dragen tot een beter begrip tussen het noorden en het zuiden van het land.

Toch begrijp ik het soms zelf niet, moet ik toegeven. Nog altijd pijnig ik mijn hersenen over de vraag waarom je het zo moeilijk hebt om toe te geven dat de Waalse overheid in de aanpak van de waterellende heeft gefaald. Het is toch geen misplaatste karikatuur als ik daar - net als mijn Waalse vrienden - vraagtekens bij plaats? Is het de waarheid die kwetst, Alain?

Als kind van De Tijd hou ik me rigoureus aan 'facts and figures'. Niets meer, niets minder. En als ik kijk naar de cijfers van de vaccinatiegraad in ons land, kan ik ook over Brussel niet anders dan vaststellen dat het beleid van Rudi Vervoort & co. heeft gefaald.

Je gaat Vlaanderen toch weer niet verwijten niet solidair genoeg te zijn, Alain? Of ga je beweren - zoals ik hier en daar tussen de lijnen van Franstalige commentatoren lees - dat Vlaanderen deloyaal zou zijn, omdat de horeca in Vlaanderen zich niet aan dezelfde strenge covidregels wil of moet houden als de Brusselse horeca?

Dat is geen deloyale concurrentie, Alain. Dat is eigen schuld, dikke bult, zoals het Vlaamse gezegde luidt. In de plaats van Vlaanderen alles en nog wat te verwijten, zouden de Franstalige media de Brusselse beleidsmakers onder de neus moeten wrijven dat deze miserie het gevolg is van hun eigen falend beleid. Ik blijf daar wat op mijn honger zitten, Alain.

Je hebt wel helemaal gelijk als je de bal terugkaatst en opmerkt dat in Vlaanderen ook niet alles op rolletjes loopt. Als we niet oppassen, staat straks 10 procent van het Vlaamse land onder water. PS-wonderkind Thomas Dermine drukte in het VRT-actualiteitenprogramma 'Terzake' Vlaanderen met de neus op de feiten dat de klimaatverandering niet alleen in het zuiden van het land zal toeslaan.

Wat we zelf doen, moeten we inderdaad beter doen, zoals wijlen Gaston Geens het als founding father van het Vlaamse beleid verwoordde. Maar dat blijkt dus niet. Bij elke crisis, van covid tot de overstromingen, blijkt almaar meer dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel het niet beter doen. De deelstaten maken het verschil niet. Integendeel, elke crisis legt bloot dat België een hopeloos versnipperd land is, waar iedereen bevoegd is en niemand verantwoordelijk.

Zo kan het niet verder, Alain. Wat doen we? Keren we op onze passen terug en gaan we voor 'l’union fait la force', het België van weleer waar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nostalgisch over doet, maar wat evengoed het tijdperk was waarin PS-ministers in staking gingen in de regering? Of zetten we het eindspel in, en gaan we voor de korte pijn?

Elke week geven we het beste van onszelf, Alain, om een noord-zuidverbinding tot stand te brengen, maar in een zwak moment durf ik weleens te mijmeren over het einde van België. Wat zou dan in ons leven veranderen? Wat me te binnen schiet, is dat we dan naar het buitenland op reis gaan, als Vlamingen in de Ardennen op de Semois kajakken en Walen aan zee zonnebaden in Blankenberge.