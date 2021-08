Nieuwe gascentrales zijn een noodzaak, zelfs met kernenergie erbij

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week kruisen ze de degens over de bouw van nieuwe gascentrales en de kernuitstap.

Beste Wim,

De Waalse elektriciteit kan Vlaanderen redden, schreef je in je jongste kroniek. De nieuwe gascentrales, ter compensatie van de aangekondigde kernuitstap, zouden veel gemakkelijker in Wallonië kunnen worden gebouwd dan in Vlaanderen.

Een black-out moet te allen prijze vermeden worden, daarover ben ik het met je eens. In die context ben ik voorstander van Waalse steun aan Vlaanderen. Je vraag is terecht: als Vlaanderen geen nieuwe gascentrales wil, waarom bouwen we ze dan niet in Wallonië? Tot dusver geen probleem.

De vraag is waarom Vlaanderen geen nieuwe centrales wil. Heeft het te maken met bezorgdheid van de omwonenden, de stikstofproblematiek of de luchtkwaliteit? Valt het niet te rijmen met de milieudoelstellingen? Of zit er een politieke strategie achter? De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning te geven voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde - een belangrijk project voor de kernuitstap - en de bevoegde gedeputeerde is een N-VA’er. Dit tot grote vreugde van de Vlaams-nationalistische partij, die federaal in de oppositie zit. De N-VA is tegen de kernuitstap, en de beslissing brengt de Vivaldi-coalitie in verlegenheid.

Zwaard van Damocles

Hangt de aangekondigde sluiting van de kerncentrales echt als een zwaard van Damocles boven onze energievoorziening en onze klimaatdoelstellingen? Dat moeten we met een korrel zout nemen. Een eigen Belgische productie is essentieel, maar onze elektriciteitsmarkt is niet alleen Belgisch, ze is ook Europees. Ze is geïntegreerd in de regio Central Western Europe (CWE), samen met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.

De twee kerncentrales die langer open zouden blijven, Doel 4 en Tihange 3, vertegenwoordigen amper 0,5 procent van de capaciteit van het CWE-netwerk waarop we zijn aangesloten (ongeveer 2 gigawatt op 400 gigawatt). En als we in België een nieuwe gascentrale bouwen, kan er bovendien een veel vervuilender steenkoolcentrale - bijvoorbeeld in Duitsland - worden gesloten.

De kernuitstap is maar één voorbeeld van het onvermogen van de politici om langetermijnproblemen aan te pakken en op te lossen.

De vraag naar stroom neemt toe en we weten dat de hernieuwbare energiebronnen voorlopig ontoereikend zijn. Als we niet in het donker willen komen te zitten, is de bouw van nieuwe gascentrales hoe dan ook noodzakelijk. Zelfs als we langer voortgaan met kernenergie. Kerncentrales zijn niet zo flexibel als gasgestookte centrales als het erop aankomt de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan te vullen in onze energiemix.

Slecht beheer

Het debat over de kernuitstap zet mij aan tot nog een overweging. De politieke beslissing daartoe werd al genomen in 2003, door de regering-Verhofstadt. We hebben dus ruimschoots de tijd gehad om ons voor te bereiden. Het feit dat er nog altijd geen oplossing is, bewijst hoe slecht dit dossier beheerd is - en dat is niet de schuld van de milieuactivisten.

De kernuitstap is maar één voorbeeld van het onvermogen van de politici - of toch een groot deel van hen - om langetermijnproblemen aan te pakken en op te lossen. Dat is niet nieuw, maar het wordt wel almaar erger. Met het oog op de klimaatuitdaging is dat heel onrustwekkend. Zeker na de publicatie van het nieuwste klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC, begin deze week.

Heel wat politici kijken niet verder dan de deadline van de volgende verkiezingen. In plaats van bezig te zijn met tweets en likes zouden ze beter hier en nu naar oplossingen zoeken. Daarbij moeten ze wel rekening houden met ‘elders’ (buiten onze grenzen, bijvoorbeeld) en ‘later’ (minstens de volgende generatie).

Wat denk jij? Kan jij in de huidige generatie politici echte staatslieden ontdekken? Mannen en vrouwen die verantwoordelijkheidszin en aandacht voor het collectief belang tonen, zelfs in moeilijke omstandigheden, wanneer er geen politiek gewin te rapen valt? Laat ons nog even terugkeren naar de gascentrale in Vilvoorde. Door het beroep van het energiebedrijf Engie Electrabel tegen de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant ligt het dossier nu bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zal zij een rationele of een ideologische beslissing nemen?