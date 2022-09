Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek, die gelijktijdig wordt gepubliceerd in De Tijd en L'Echo. Elke week kruisen Wim Van de Velden (De Tijd) en Alain Narinx (L’Echo) de degens. Deze week is het thema de impasse in de Vlaamse regering.