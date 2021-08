Waterellende legt Waalse onkunde bloot

'Dat de Walen niet ziedend zijn, begrijp ik niet. Hoe de waterellende is mismeesterd, daar zijn toch geen woorden voor?', schrijft Wim Van De Velden, Wetstraatwatcher van De Tijd, aan zijn Waalse evenknie Alain Narinx in hun wekelijkse column 'Noord-Zuidverbinding'.

Dat de Walen niet ziedend zijn, begrijp ik niet, Alain. Hoe de waterellende is mismeesterd, daar zijn toch geen woorden voor? In Vlaanderen zouden de politieke leiders voor zo'n geblunder hard zijn aangepakt, zeker als ze het dossier zelf in handen hadden genomen, zoals de Waalse regering heeft gedaan.

Di Rupo & co. vonden dat de waterellende in het zuiden van het land geen federale zaak was, maar een Waalse. Niemand had zich daarmee te moeien, de Waalse regering ging dat varkentje wel even wassen. Wat we zelf doen, doen we beter, zouden we in Vlaanderen zeggen.

Dat Vlaamse credo lijkt behekst, want ook in Wallonië draaide het anders uit. Het is duidelijk dat grote fouten zijn gemaakt. Er is veel te doen over de stuwdammen, die onvoorbereid waren op de grote hoeveelheid neerslag. Daar zijn de sluizen te laat opengezet om het overtollige water af te voeren, wat mogelijk zelfs de oorzaak was voor de vloedgolf die heel wat Waalse gemeenten onder water zette. Een onderzoekscommissie moet het uitzoeken.

Maar wat me vooral trof, Alain, is dat ook de hulpverlening achteraf een regelrechte ramp werd. Van coördinatie was in de verste verte geen sprake. De man in de straat - waar het ondertussen wemelt van de ratten en ander ongedierte - voelde zich in de steek gelaten. En niemand leek zich daar echt kwaad over te maken, op een verloren gelopen burgemeester na die het niet meer kon aanzien.

In plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen gingen de politici weer aan het zwartepieten - toch echt onze nationale sport. Er kwam kritiek op de besparingen uit het verleden, waardoor het leger en de civiele bescherming niet klaar waren voor de taak.

Het meest absurd was de kritiek op de federale regering dat ze te makkelijk was ingegaan op de Waalse vraag om het zelf te doen. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kreeg het verwijt dat haar politieke onervarenheid haar parten speelde, omdat ze het crisisbeheer uit handen had gegeven.

Uiteindelijk zag Verlinden zich genoodzaakt om een Federale Ondersteuningscel op te richten, die de Waalse overheid zou bijstaan. Kort daarna liet ze weten dat het federaal crisiscentrum zijn kennis en expertise ter beschikking stelde van die Federale Ondersteuningscel. 'Samenwerken loont', verpakte een immer constructieve Verlinden die stille 'herfederalisering' na een falende Waalse aanpak.

Dat de Waalse regering het niet goed heeft aangepakt, daar moeten volgens minister-president Elio Di Rupo (PS) nu geen vragen over worden gesteld. Dat zei hij in het Nederlands - met een opvallend slissende s - in het VRT-actuaprogramma 'Terzake'. Di Rupo pakte liever uit met de boodschap dat hij de verzekeraars zo ver had gekregen dat ze meer geld op tafel leggen. Gelukkig maar, want het Waalse fonds voor natuurrampen is een lege doos.

En wie gaat dat betalen, denk je, Alain? De verzekeraars gaan dat doorrekenen in de premies voor brandverzekeringen, waardoor de meest kwetsbaren het hardste worden getroffen. Socialism is ugly, merkte een collega op. Er komt meteen ook een nieuwe transfer aan. Want als de premies voor brandverzekeringen straks omhooggaan, zal Vlaanderen mee betalen. En dan zeggen dat Vlaanderen niet solidair genoeg is?