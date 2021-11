Bruxelles, ma belle

Beste Alain,

Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle, oui, t'es la plus belle..

Brussel mag dan wel de hoofdstad van Vlaanderen zijn, maar buiten de Brusselse Vlamingen - of moet ik zeggen: Vlaamse Brusselaars - zijn weinig Vlamingen even lyrisch over hun hoofdstad als Angèle in haar Brussels liefdesliedje.

Brussel is in de ogen van veel Vlamingen eerder een 'hellhole', zoals de voormalige Amerikaanse president Donald Trump het zei. Een grootstad die alle nadelen van een grootstad heeft. Een beeld dat maar moeilijk gekeerd kan worden, ook al doet de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wel wat moeite om de Vlamingen kennis te laten maken met hun hoofdstad. Dat was bijvoorbeeld de reden waarom Close er veel voor over had om de tourkaravaan door Brussel te laten trekken.

Maar alle promo-inspanningen ten spijt, komt Brussel in Vlaanderen vooral negatief in het nieuws. Zoals onlangs, toen het Rekenhof een vernietigend rapport afleverde over het Brussels financieel beheer, of beter gezegd: het financieel wanbeheer. Het Rekenhof wil zelfs geen oordeel meer uitspreken over die Brusselse rekeningen, omdat ze zo'n rommeltje zijn.

De onderliggende vraag is of Vlaanderen Brussel zal loslaten. Weinig Vlamingen zullen daar moeite mee hebben, want veel liefde is er niet aan verspild.

Voor de Brusselaar die het liefst van al op eigen benen zou staan, en niet wil worden gedwongen om te kiezen tussen een Vlaamse of een Franstalige subnationaliteit, zou het alarmerend moeten zijn dat de Brusselse politici er zo'n zootje van maken. Want straks dreigen de Brusselaars het 'knechtenvolk te zijn dat stamelt en bedelt aan de poort', zoals wijlen GvA-journalist Roger Van Houtte zei over de Antwerpenaren, toen die nog gebukt gingen onder de torenhoge historische schuld.

Financiële ramp

Terwijl in Antwerpen de historische schuld eindelijk is weggewerkt, ziet het Brussels Gewest de schuldenberg duizelingwekkend snel aandikken. De Brusselse schulden zijn tussen 2016 en 2020 met 90 procent gestegen naar 8,9 miljard euro eind 2020. 'Dat is 179,3 procent van de jaarlijkse ontvangsten, tegenover 97,1 procent in 2016', schetste het Rekenhof het sombere beeld van een Brussels gewest dat op een financiële ramp afstevent.

Wat denk je, Alain, zal Brussel in 2024 aan de poorten staan bedelen voor een nieuwe herfinanciering? Als de Brusselse politici er zo'n financiële janboel van maken, wordt het moeilijk een appel te doen op die Vlaamse solidariteit, vrees ik. Er zal een prijs voor moeten worden betaald, denk je niet Alain? Vlaanderen zal geen blanco cheque willen uitschrijven, maar de herfinanciering van Brussel als pasmunt uitspelen voor meer Vlaamse autonomie.

