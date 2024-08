Als iemand Bart De Wever enkele weken geleden zou hebben gezegd dat hij geen Belgische regering zou kunnen vormen omdat de grootste Franstalige partij zijn voorstellen te links zou vinden, zou die hem in zijn gezicht hebben uitgelachen. Nochtans is dat precies wat vorige week is gebeurd: de formateur diende zijn ontslag in en de beoogde Arizona-coalitie kende haar eerste - mogelijk maar tijdelijke - crisis.