Een wandelboulevard, quoi

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen zij nogmaals de degens over Brussel.

Beste Alain,

In Vlaanderen is Brusselbashing even populair als de wielersport, schreef je vorige keer niet geheel onterecht. Maar ik moet zeggen dat de Brusselse politici ook goed hun best doen, om zich niet geliefd te maken. Wat anders te denken van de Brusselse plannen om een van de belangrijkste invalswegen vanuit Vlaanderen - de A12 die via het kasteel van Laken tot aan de Van Praetbrug slingert - om te turnen tot een groene fiets- en wandelboulevard?

Ik weet het wel, Alain, het is weer een plannetje dat uit de koker komt van Elke Van den Brandt (Groen), een Vlaamse minister in de Brusselse regering. Zij was ook de gangmaker achter de Brusselse stadstol, die vooral de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië op kosten zou jagen. Maar Vlaams of Franstalig, het maakt niet uit: in Brussel lijkt Vlaanderenbashing al even populair als 'moules frites', om je woorden te parafraseren, Alain.

Met het afsluiten van de A12 voor het pendelverkeer vanuit Vlaanderen wordt nog eens het signaal gegeven dat Brussel Vlaanderen liever kwijt dan rijk is. Het lijkt wel een politiek-strategische zet, zoals de Parti Socialiste nog niet zo lang geleden in een 'note pédagogique' de optie naar voren schoof om een corridor tussen Wallonië en Brussel te openen.

Surrealistisch

Dat leek zo surrealistisch dat niemand dat ernstig nam, maar algauw bleek dat het niet om te lachen was. De Parti Socialiste en andere Franstalige partijen dachten heel serieus na over het openen van een corridor. Als het land uiteenvalt, was die corridor tussen Wallonië en Brussel noodzakelijk, om met 'klein België' - een federatie tussen Wallonië en Brussel - verder te kunnen gaan.

Bye Bye Belgium is tot dusver fictie gebleven, en van Franstalige corridors hebben we niet veel meer gehoord, maar in stilte hebben de Franstaligen wel de zogenoemde Federatie Wallo-Brux uitgebouwd. Dat is institutioneel gesproken niks meer dan de Franse Gemeenschap, maar het toont wel aan dat de Franstaligen alles in het werk hebben gesteld om de banden tussen Brussel en Wallonië te versterken, als embryo voor een 'klein België'.

Toch blijkt die band tussen Brussel en Wallonië al even problematisch als die tussen Brussel en Vlaanderen. En in Brussel voelen ze zich verongelijkt, want Brussel zou niet moeten bedelen voor een herfinanciering, maar krijgen waar het recht op heeft als economische motor van de Belgische welvaart, zoals je vorige keer uitgebreid argumenteerde.

Als je schrijft dat geen enkele Duitser het in zijn hoofd zou halen Berlijn te laten verkommeren, terwijl Brussel volgens jou in de steek wordt gelaten, vraag ik me af waaraan dat ligt? Is het misschien omdat de Brusselse politiek pertinent weigert werk te maken van 'goed bestuur', zeker als dat de macht van de legendarische 19 baronieën zou inperken?