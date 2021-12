Liever positieve stimuli voor werklozen

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen zij de degens over de manier waarop de langdurig werklozen in Vlaanderen worden aangepakt.

Beste Wim,

De Vlaamse regering heeft beslist langdurig werklozen verplicht in te schakelen voor een gemeenschapsdienst bij hun eigen gemeente. Ze moeten dan bijvoorbeeld de straten schoon houden, leerlingenvervoer begeleiden of helpen bij het groenonderhoud, en dat voor maximaal 64 uur per maand. Ze behouden hun uitkering en krijgen een extra vergoeding van 1,30 euro per uur. Wie weigert, loopt het risico zijn werkloosheidsuitkering te verliezen.

Ik moet bekennen dat ik mijn twijfels heb over het nut van zo’n maatregel, Wim. Volgens mij is het vooral een ideologische trofee die de rechtse partijen, zoals de N-VA en Open VLD, hebben binnengehaald. De onderliggende gedachte is natuurlijk dat alle werklozen profiteurs zijn, dat ze zich al te gemakkelijk schikken in hun lot en helemaal geen zin hebben om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Voor de grote meerderheid van hen is dat echter een foute veronderstelling.

Ik begrijp natuurlijk best dat er van de werkzoekenden een inspanning wordt gevraagd, in ruil voor het geld dat ze ontvangen dankzij de solidariteit van de anderen. Maar gemeenschapsdienst heeft in het algemeen weinig nut. Het zal beschouwd worden als een straf, wat het in wezen ook is. Ik betwijfel ten zeerste of het een springplank kan zijn naar een ‘normale’ job. Wie ‘gemeenschapsdienst’ op zijn cv heeft staan, wordt daar niet aantrekkelijker door in de ogen van een potentiële werkgever. Langdurig werklozen die daartoe verplicht worden, pikken bovendien de plaats in van een klassieke werknemer, én met een veel lagere productiviteit. Bovendien moet het systeem gecontroleerd worden en dat brengt extra kosten met zich mee. Kortom, de efficiëntie ervan is heel twijfelachtig.

In het Franstalig landsgedeelte zou zo’n maatregel ondenkbaar zijn. In de politieke wereld zou enkel de MR er voorstander van zijn. Bovendien is de arbeidsmarkt in het noorden en het zuiden van het land erg verschillend. In Vlaanderen is voltijdse tewerkstelling de norm en de bedrijven verdringen elkaar om de juiste talenten aan te trekken. Wallonië en Brussel hebben daarentegen altijd een grote werkloosheid gekend, al is de situatie de voorbije jaren aanzienlijk verbeterd.

Wat zouden de Franstaligen volgens jou moeten doen om de werkloosheid nog verder terug te dringen, Wim? Er staat veel op het spel. Als Wallonië en Brussel hun tewerkstellingsgraad kunnen opkrikken, zullen de communautaire spanningen flink verminderen.

De werklozen uit alle macht willen uitsluiten lost niets op. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt.

In sommige gevallen is bestraffing nodig. Misbruik moet worden bestreden. Maar de werklozen uit alle macht willen uitsluiten lost niets op. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt. In plaats van gemeenschapsdienst op te leggen zou ik positieve stimuli voorstellen. Waarom geen uitbreiding van de zogenaamde Territoires zéro chômeur de longue durée naar het Franse model, dat gebaseerd is op het idee dat langdurige werkloosheid niet onvermijdelijk is? Dat houdt in dat werkzoekenden met een contract van onbepaalde duur worden aangenomen in lokale gesubsidieerde tewerkstellingsprojecten. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat dit model zichzelf na vijf jaar heeft terugverdiend. Zoiets lijkt me trouwens veel motiverender en stimulerender dan verplichte gemeenschapsdienst.

Er is nog veel werk aan de winkel. Om te beginnen moeten we arbeidsplaatsen creëren door de oprichting en de groei van nieuwe ondernemingen te stimuleren. Tegelijk moeten de arbeidskosten omlaag. Ook de sociale wetgeving moet drastisch worden versoepeld. Op dit ogenblik is het een zootje, en dat werkt alleen maar ontmoedigend. Bovendien laat de strijd tegen het zwartwerk nog veel te wensen over.

Persoonlijk zou ik inzetten op grootschalige investeringen in het onderwijs. Dat moet niet alleen beter worden maar ook verplicht voor de werkzoekenden. Veel van hen beschikken gewoonweg niet over de nodige vaardigheden om het te kunnen maken op de arbeidsmarkt. Een ander werkpunt, dat naar mijn mening nog te weinig belicht wordt, is de verbetering van de mobiliteit. De dichtheid van het netwerk van het openbaar vervoer in Wallonië moet nog aanzienlijk worden opgedreven. Op dit ogenblik is het vaak nog veel te omslachtig om ergens te geraken. En om te besluiten zet ik ook dit nog op mijn verlanglijstje, Wim: gepast en correct vergoed werk voor wie ernaar op zoek is.