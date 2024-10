DéFI is nog slechts schaduw van het invloedrijke FDF...

DéFI, de opvolger van het Front démocratique des francophones (FDF), is op sterven na dood, schrijft Benoît Mathieu, journalist bij L'Echo. Het zou het einde van een tijdperk betekenen, want ooit was de partij zelfs de grootste in Brussel en zo bijzonder invloedrijk.

Politiek kan wreed zijn: winnaars zijn al snel verliezers. Denk maar aan de verkiezingsnederlaag die Ecolo dit jaar te verwerken kreeg. Datzelfde lot viel ook DéFI te beurt. Juni was voor aanhangers van het vroegere FDF een bittere maand. In de Kamer werd ze afgestraft en verloor ze een van haar twee zetels. Het aantal stemmen daalde met 44 procent. Ook in het Brussels Parlement kreeg DéFI klappen. Daar verloor de partij 41 procent van haar kiezers. In Wallonië ligt de kiesdrempel van 5 procent steeds meer buiten bereik: in 2019 behaalde DéFI er 4,14 procent van de stemmen, in 2024 nog 2,7 procent. Zoiets komt hard binnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober was de klap nog zwaarder, zeker omdat de partij vooral lokaal gedijt. In Namen hadden al de lokale verkozenen van DéFI nog voor de stembusgang hun toevlucht gezocht bij Les Engagés. In Brussel ontaardde 13 oktober zelfs in een nachtmerrie. In zeven gemeenten ging de partij in rook op.

Advertentie

In Schaarbeek boerde DéFI onder leiding van burgemeester Bernard Clerfayt elf zetels achteruit. Het hield er nog zes over.

In Brussel-stad werden de drie zetels die DéFI in 2018 had gewonnen gewoon weggeblazen, ondanks de aanwezigheid van Fabian Maingain, voormalig schepen en zoon van de almachtige Olivier. In Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Elsene, Jette en Molenbeek werd de partij eveneens wandelen gestuurd. Ook in de andere gemeenten viel er weinig te vieren. De ontgoocheling was bijzonder groot in Schaarbeek, waar burgemeester Bernard Clerfayt elf zetels achteruitboerde en er nog slechts zes overhield.

De klappen waren te voelen tot in Evere, Ganshoren, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe (ondanks de steun van oud-partijvoorzitter François De Smet). Zelfs Olivier Maingain, het opperhoofd van Sint-Lambrechts-Woluwe, ging er bijna 14 procentpunten op achteruit, al blijft hij voor alle duidelijkheid wel aan de macht. En als het een troost mag zijn: in Oudergem hield burgemeester Sophie de Vos vrij goed stand. Ze verloor maar 0,6 procentpunt.

Traag verval

Het klinkt misschien wreed, maar de geschiedenis van de Franstalige partij is in grote lijnen een verhaal van teloorgang. In Wallonië was het ronduit een kwestie van grootsheid en verval. Grootsheid omdat het FDF en het Rassemblement Wallon (RW) tussen 1968 en 1981 hun lot aan elkaar hadden verbonden. Voor het RW begonnen de hoogdagen in 1968, toen de discussies over de staatsstructuur hoog opliepen. In 1971 werd de partij zelfs de op een na grootste in het zuiden van het land, met 20,9 procent van de stemmen.

Advertentie

In 1977 begon het verval. De federalisering was niet meer te stoppen en in het begin van de jaren 80 zagen het Vlaamse en Waalse Gewest het levenslicht. Communautaire spanningen bleven bestaan, maar het sociaal-economische thema kreeg de bovenhand. Het Rassemblement Wallon stortte bijgevolg in elkaar en verdween.

DéFI kende eigenlijk slechts een korte bloeiperiode, in de jaren 60 en 70. Daarna begon het gestage verval.

In de hoofdstad verscheen het FDF op het toneel in 1964. Vanaf 1970 brak het door. In 1976 werd de partij zelfs de grootste in Brussel. 'De resultaten waren ronduit spectaculair, vooral in het zuidoosten', aldus Pascal Delwit, politicoloog aan de ULB. Maar het succes is geen lang leven beschoren. Vanaf 1981 steken de eerste tekenen van verzwakking de kop op, en het gaat verder bergaf in 1985 en 1987.

Advertentie

Het FDF werd een 'eilandpartij', die op enkele plaatsen het hoofd boven water houdt, maar elders erg zwak staat. Tussen 1992 en 2011 sloeg ze de handen in elkaar met de liberale PRL, en in 2002 versmolten beide tot de MR.

Eilandpartij gezonken

In 2011 scheidde het FDF van de MR. Het vervolg is bekend. Aanvankelijk hielden de 'eilanden' stand, dankzij de drie musketiers uit die tijd: Clerfayt in Schaarbeek, Maingain in Sint-Lambrechts-Woluwe en Didier Gosuin in Oudergem. Maar de golven beukten op de kusten en de erosie was onvermijdelijk. In de partijleiding hingen De Smet en Maingain elkaars vuile was buiten, met een zware afgang als gevolg in 2024.

Vandaag is DéFI nog slechts een schaduw van zichzelf. Het afgesprongen huwelijk met Les Engagés, iets waarvan in 2022 en 2023 nog sprake was, zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een grandioos gemiste kans - vooral dan voor DéFI. Wat heeft de partij politiek nog te bieden? Waarmee onderscheidt ze zich van de andere? Het antwoord is niet erg duidelijk. Dat is alvast iets waar Sophie Rohonyi, de nieuwe voorzitster, grondig over moet nadenken.