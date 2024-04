Leonardkruispunt leidt tot communautaire botsingen

Het getouwtrek rond de werken aan het Leonardkruispunt vertoont alle kenmerken van een explosief dossier. Ten eerste gaat het over mobiliteit, een onderwerp dat al snel nerveus maakt. Ten tweede staan de regionale en lokale verkiezingen voor de deur, wat de discussie zal verhitten. Tot slot heeft de zaak een communautair tintje, want de werkzaamheden worden uitgevoerd door Vlaanderen, terwijl de impact vooral in Brussel en Waals-Brabant heel groot zal zijn.