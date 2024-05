Nobele onbekenden aan de macht in Brussel

Uit de regionale verkiezingen in Brussel kunnen weleens een paar nieuwe kopstukken opduiken. Tenzij federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de eerste vrouwelijke minister-president in de geschiedenis van het Brussels Gewest wordt, is de stoel van Rudi Vervoort straks bezet door iemand die in het noorden van het land geen belletje doet rinkelen. De potentiële kandidaten zijn mannen zonder enige bestuurservaring.