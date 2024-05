Waarom de Brusselaars wel oren hebben naar de PTB

In de aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 9 juni gaan we na hoe de campagne in Brussel en Wallonië verloopt. In deze column focust Pauline Deglume, journaliste bij L'Echo, op de verkiezingsstrijd in de hoofdstad. 'Als links het succes van de PTB een halt wil toeroepen, zal het niet volstaan de partij luidkeels van populisme te beschuldigen.'