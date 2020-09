Bakje troost trotseert coronavirus

Terwijl de meeste horecaondernemers steen en been klagen, ziet de West-Vlaamse koffieketen IzyCoffee volop ruimte voor expansie.

Na een eerste koffiebar in Izegem (waar de naam IzyCoffee naar verwijst) volgden al vestigingen in Tielt en Torhout. De komende maanden zijn Kortrijk, Roeselare, Brugge en Gent aan de beurt.

Voor oprichter Bart Buyse was het een bewuste keuze zijn koffieconcept in een paar kleine West-Vlaamse provinciestadjes te lanceren, vanuit het idee ‘als het daar lukt, lukt het overal’.

En lukken doet het, zelfs in deze moeilijke tijden. De koffiebars gingen half mei weer open na twee maanden lockdown, maar alleen voor afhaalkoffie. ‘Zelfs zonder zitplaatsen zagen we onze verkoop stijgen tegenover het jaar ervoor', zegt Buyse. 'En tijdens de zomer zagen we een omzetverdubbeling tegenover vorig jaar.'

Buyse had nochtans niets met koffie. ‘Ik heb jarenlang voor de Lufthansa-groep in heel Europa gewerkt, maar heb altijd interesse gehad voor de horeca. Tijdens een wereldreis met mijn gezin ben ik gaan nadenken over allerlei zakelijke ideeën. Het was me al snel duidelijk dat ik iets met koffie wilde doen, ook al was ik op dat moment zelf geen koffiedrinker.’

Barista

Buyse ging zich bijscholen bij het opleidingsinstituut Syntra, waar hij van barista Michaël Van De Moortel de kneepjes van het vak leerde. Die laatste heeft zelf een koffiebar in Roeselare (Crème de la Crema) en brandt nu ook de koffie voor IzyCoffee. Buyse reed ook een tijdje rond met een ‘coffee truck’ voor hij in november 2018 zijn eerste bar opende.

De ondernemer zegt ruimte te zien voor de opening van een tiental nieuwe koffiebars per jaar, ook in kleinere steden. ‘De Belgen zijn wereldwijd de achtste koffiedrinkers, maar we tellen in verhouding tot de bevolking veel minder koffiebars dan andere Europese landen. Volgens mij komt dat deels omdat we meer koffie thuis en op kantoor drinken, die weliswaar van inferieure kwaliteit is. Daarnaast worden grote buitenlandse ketens afgeschrikt door onze hoge loonkosten en onze cultuur van tearooms, waar mensen een koffie drinken bij hun wafel of pannenkoek.’

IzyCoffee kan wel rendabel zijn dankzij een efficiënt kostenmodel, klinkt het. ‘Elke shop draait op één persoon, en dat is altijd een barista die we zelf opgeleid hebben. Alleen op piekdagen, als we meer dan 200 koffies verkopen, komt daar een tweede bij.’