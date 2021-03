'Bamboehetze is voor ons bijna tweede coronacrisis'

Nadat de coronacrisis haar modeagentuur Intens 41 Agencies frontaal had getroffen, hield Flor Depla zich overeind met de verdeling van kledij en mondmaskers in bamboe. Tot bamboe door berichten over giftige bamboeserviezen plots taboe werd. 'Het is niet eerlijk. Onze producten zijn 100 procent ecologisch.'

'Corona heeft een zware impact op de modesector. Winkels gingen een tijd dicht en zitten nu met een stock. Er wordt weinig bijbesteld. Dat heeft onze omzet extreem sterk doen dalen', zegt Depla.

Depla is bijna 30 jaar actief als agentuur in de modesector. Met het schoenenmerk El Naturalista pionierde ze in duurzame mode. 'Iedereen noemde me toen gek.' Depla fungeert als tussenpersoon tussen de winkelier en de producent. In haar portefeuille heeft ze schoenen (Le Bohémien, OA Non Fashion), kledij (Far Afield, Nuoo Barcelona en Bamboo Belgium) en een beetje modeaccessoires (handtassen en juwelen). 'Onze Reptile's House-handtassen komen van koeien die grazen in Italië. Het leder wordt natuurlijk ingekleurd.'

Toen veel winkels vorig jaar dichtgingen, begon Depla met de verdeling van mondmaskers in bamboe. 'Dat liep heel goed', zegt ze. Ze wil wel niet zeggen hoeveel er tot nu toe verkocht zijn. 'De maskers zijn heel duurzaam, je kan ze wassen op 60 graden en 100 keer hergebruiken, waardoor ze goedkoper worden dan wegwerpmaskers. Je krijgt er geen uitslag van achter je oren, geen stinkende adem en je raakt er niet van oververhit. Dankzij de maskers konden we een deel van onze weggevallen omzet uit mode recupereren.'

Ik heb een keigoed product en krijg nu het deksel op de neus. Flor Depla Zaakvoerder Intens 41 Agencies

De maskers leverden nieuwe klanten op. Maar in januari bleek uit onderzoek dat bamboeservies vermengd werd met melaminekunststof. Daardoor komt bij verhitting de giftige stof formaldehyde vrij. Bamboe was plots taboe. Een groot deel van de winkeliers die aanvankelijk kledij uit bamboe van Bamboo Belgium bij Depla hadden besteld, haakte af. 'De bamboehetze is voor ons bijna een tweede coronacrisis', zegt Depla. 'Bamboe wordt als slecht gecatalogeerd omdat er een product is gemaakt dat een probleem heeft veroorzaakt. Winkeliers zeggen: nu even geen bamboekledij meer, we kunnen de consument niet overtuigen.'