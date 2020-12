'Belgische bedrijven beseffen eindelijk hoe gevaarlijk phishing voor hen is'

Dat de coronacrisis tot een boom in cybercriminaliteit heeft geleid, is niets om over te juichen. Maar het heeft er wel toe geleid dat de cyberspecialisten van het Leuvense Phished het voorbije jaar een enorme groeispurt doormaakten.

Phished ontwikkelt technologie waarmee werknemers beter phishingmails kunnen herkennen, valse e-mails waarmee fraudeurs geld of bedrijfsgegevens ontfutselen van hun slachtoffer.

Hoe belangrijk het is om daar alert voor te blijven werd deze week nog eens duidelijk toen hackers het Algemeen Medisch Laboratorium in Antwerpen lamlegden. 'De kans is groot dat dat gebeurde nadat een van de medewerkers onbewust een phishingmail had aangeklikt', zegt Arnout Van de Meulebroucke van Phished. 'Bij 90 procent van de cyberaanvallen ligt een menselijke fout aan de basis.'

Onze corebusiness is nadenken als een echte hacker en er zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk manieren doen intuinen. Arnout Van de Meulebroucke Oprichter Phished

Via een abonnementsformule leidt Phished werknemers op om beter in te schatten welke mails veilig zijn. Van de Meulebroucke en zijn team bedachten een programma dat op gezette tijden valse phishingmails verzendt. Wie zich laat vangen en daarop klikt, krijgt een waarschuwing of wordt uitgenodigd om een extra opleiding te volgen over veiligheid op het internet.

Groeiend aantal klanten

'Tot voor kort waren we vooral actief in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar nu leeft de problematiek ook in België', zegt Van de Meulebroucke. 'Zeker na het begin van de eerste lockdown zijn we hier flink beginnen groeien. Belgische bedrijven zijn toen eindelijk beginnen beseffen hoe gevaarlijk phishing wel is.' Om beter te kunnen inspelen op die groei haalde Phished dit jaar 1 miljoen groeikapitaal op bij de Leuvense projectontwikkelaar Jo Vandenbergh.

De voorbije maanden steeg het aantal klanten fors. 'Met een beetje geluk sluiten we dit jaar af met 350 klanten. 100 meer dan een jaar eerder. Daar zitten nieuwsdiensten tussen, universiteiten en hogescholen, sectorfederaties, maar ook veel zorginstellingen.'

350 klanten Phished hoopt het jaar af te sluiten met 350 klanten. Dat zijn er 100 meer dan in 2019.

De Amerikaanse webbeheerder GoDaddy haalde vorige week nog de woede van zijn personeel op de hals door werknemers bij wijze van test valse e-mails te verzenden met de boodschap dat ze een kerstbonus zouden krijgen. Iets wat ook Phished kan overkomen? 'GoDaddy stuurde identieke mails naar een grote groep mensen', reageert Van de Meulebroucke. 'Wij werken gerichter. Als we zien dat een personeelslid vrijdagmiddag voornamelijk mails over marketing bekijkt, zullen we daarrond werken. Intussen hebben we zo een portefeuille opgebouwd van meer dan 6.000 phishingmails. We sturen ook sms'en en WhatsApp-berichtjes.'