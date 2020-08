'Belgische testcapaciteit zat nooit aan limiet'

De Belg Frederic Dupont stippelt bij de labospecialist Eurofins Scientific de Europese corona-aanpak uit. Eind deze maand test het bedrijf de 2.500 medewerkers van de GP formule 1 in Francorchamps.

Voor Frederic Dupont braken met de pandemie drukke tijden aan. Hij raakte zelf besmet met het virus en kreeg de opdracht voor heel Europa en België de corona-aanpak uit te werken van het laboratoriumbedrijf Eurofins Scientific . De beursgenoteerde Franse groep is gespecialiseerd in labo-onderzoek voor onder andere de farma- en voedingsindustrie. Met wereldwijd 800 laboratoria speelt het bedrijf een sleutelrol in de analyse van klinische testen om Covid-19 op te sporen.

De Benelux-directeur bracht verschillende mensen samen. ‘Niet alleen onze specialisten in klinische tests werden betrokken, maar ook mensen met expertise in milieutesten op afvalwater of oppervlaktetesten in de voedingsindustrie’, zegt Dupont. ‘Daardoor kunnen we klanten een totaalpakket bieden, niet alleen met de klassieke coronatests maar ook met een wekelijkse staalname om te zien of het virus aanwezig is in het afvalwater van een bedrijf, ziekenhuis of woon-zorgcentrum.’

Formule 1 karavaan

Eurofins biedt een brede waaier. Behalve de gewone tests om corona of antistoffen op te sporen, zijn er sneltests, waarbij een druppeltje bloed binnen tien minuten resultaat oplevert. Dat leverde het bedrijf enkele grote opdrachten op. Iedereen die vanuit België naar de Verenigde Arabische Emiraten reist, moet zich eerst bij Eurofins laten testen op een actieve besmetting. Ook de 2.500 medewerkers die eind augustus afzakken naar Francorchamps voor de GP formule 1 zullen meermaals getest worden door de labospecialist. Ondertussen worden bij tal van bedrijven teams ter plaatse gestuurd om werknemers te testen en na te gaan of op deurklinken, toetsenborden of het koffiezetapparaat sporen van corona aanwezig zijn.

We doen analyses van het afvalwater op een 30-tal plaatsen en hebben zo al één besmette persoon gedetecteerd. Frederic Dupont Benelux-directeur Eurofins

Van een gebrek aan labocapaciteit was nooit sprake, benadrukt Dupont. Het bedrijf telt in België ruim 700 medewerkers en zet vier labo’s in om corona op te sporen. ‘Terwijl de overheid steeds zei dat de testcapaciteit traag op gang kwam, was er altijd capaciteit beschikbaar’, zegt Dupont. Omdat de overheid die niet benut, richtte Eurofins zich op de bedrijfswereld. ‘Veel bedrijven zoeken manieren om werknemers veilig te laten terugkeren op de werkvloer’, zegt Dupont. ‘Omdat mensen vaak geen symptomen vertonen maar het virus wel kunnen verspreiden, zijn testen een belangrijke manier om extra veiligheid in te bouwen.’