Bidden voor nieuwe bestellingen

'We draaien nog. Op halve kracht. Dankzij de bestellingen die we binnenhaalden voor de coronacrisis. We hadden in 2019 gelukkig een heel goed jaar. Maar nu krijgen we haast geen nieuwe orders meer binnen.' Jean-François Gribomont, CEO van textielbedrijf Utexbel, ziet geen herleving nu de lockdown voorbij is. 'Ik verwacht dat we pas in 2022 weer een activiteitsgraad van 80 of 90 procent halen.'

Utexbel produceert garens, textiel voor beroepskledij en technisch textiel. De groep telt 850 werknemers, van wie 750 in België. De belangrijkste fabriek is in Ronse gevestigd. Haar belangrijkste afnemers zijn de horeca, de autosector en de bouw. 'We produceren niet voor de consumentenmarkt. Van overheidsmaatregelen die de koopkracht van de gezinnen op peil houden, hebben we weinig baat', zegt Gribomont.

Van bestellingen uit het buitenland - de export is traditioneel goed voor 80 procent van de omzet van Utexbel - verwacht hij ook niet onmiddellijk veel heil. 'Het economische nationalisme is terug. Ik vrees dat Franse en Duitse klanten de voorkeur geven aan leveranciers uit hun eigen land.'

'De overheid onderschat de ernst van de situatie in de industrie, en vooral in de textielsector', vindt Gribomont. Fedustria, de federatie van de textiel- en meubelindustrie, slaakte in april een noodkreet in een open brief in enkele kranten. 'Weet u hoeveel reacties we daarop kregen van de beleidsmakers? Geen enkele.'

'De steunmaatregelen van de federale en Vlaamse regering voor de bedrijven schieten hun doel voorbij. Tenminste wat Utexbel betreft. Aan overbruggingskredieten van zes maanden hebben we niet genoeg. Het bankenplan is bijgestuurd voor kmo's, maar als middelgroot bedrijf vallen we uit de boot. We mogen de coronaverliezen recupereren van onze winsten? We moeten dan wel eerst nog winst maken.'

De CEO van Utexbel begrijpt dat de financiële middelen van de overheid niet onbegrensd zijn. Maar hij wijst erop dat in onze buurlanden de steun voor bedrijven guller is. 'Utexbel heeft ook een vestiging in Frankrijk. Daar betaalt de overheid de kosten van de mondmaskers, alcoholgels en andere beschermingsmaatregelen voor de werknemers. Voor onze fabriek in Ronse bedraagt de rekening van de beschermingsmaatregelen 200.000 euro.' Jean-François Gribomont vreest een scheeftrekking van de concurrentieverhoudingen tussen Belgische en buitenlandse industriële bedrijven.