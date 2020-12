'Binnenkort bouwen we speeltuinen in het Midden-Oosten'

'Onze agenda zit vol tot aan de zomer.' Het klinkt onwezenlijk in dit bizarre jaar, maar voor de Kempense Siemon Ariens en Lars van den Dungen is het werkelijkheid. Hun bedrijfje Eye-Opener schakelde over van eventdecors bouwen naar speelhuisjes op maat.

'Als decorbouwer voor bedrijfsfeesten en grote evenementen zag het er voor ons niet goed uit', zegt Ariens (30). Een radicale switch van de bedrijfs- naar de particuliere markt bleek de redding. Eye-Opener begon met het ontwerp en de installatie van op maat gemaakte speelhuisjes voor gezinnen. Al snel stroomden grotere aanvragen binnen: van de inkomhal van een ziekenhuis in Geel tot de poorten van een camping en de inrichting van een kinderdagverblijf.

De grootste opdracht komt uit het Midden-Oosten, waar Eye-Opener een 'belevingsomgeving' van 200 vierkante meter mag ontwerpen voor een winkelcentrum in Koeweit. 'Als dat goed gaat, komen er nog 20 bij. Dat wordt een miljoenenopdracht.' Voor de praktische uitvoering werkt het daarvoor samen met het Nederlandse ELI play, een multinationale speler op de markt voor indoorpretparken. 'Ken je de gekleurde infrastructuur in binnenspeeltuinen en trampolineparken? Dat is een typisch product van hen.'

In 2021 herstelt de event- en entertainmentsector. Ik ben zeker dat evenementen veilig kunnen verlopen. Siemon Ariens Oprichter Eye-Opener

Ontspanning

Stilaan kreeg het jonge bedrijfje, dat Ariens en van den Dungen in 2019 begonnen, het moeilijk de grote vraag te bolwerken. 'We zijn echt moeten transformeren om mee te kunnen én om voorbereid te zijn op 2021', zegt Ariens. 'We zijn verhuisd naar een industrieterrein in Lommel, waar we 600 vierkante meter extra plaats hebben, en zoeken drie extra werkkrachten - naast de freelancers die we al nodig hebben.'

De prille omzet van 150.000 euro voor 2020 - vooral verdiend in de laatste zes maanden - is meteen geherinvesteerd in materiaal voor volgend jaar. De opdrachten komen nog ongeveer fif­ty­fif­ty van bedrijven en particulieren. Tegen 2022 ziet Ariens dat evolueren naar 80 procent bedrijfsklanten en 20 procent particulieren.