Corona bestrijden met zonlicht

Wat doet een mens als zijn job onmogelijk wordt door de coronacrisis? In het geval van Duncan Verstraeten was het antwoord duidelijk: dan creëer je zelf een nieuwe job.

Verstraeten was lid van de directie bij de elektronicagroep Niko, waar hij verantwoordelijk was voor de Deense activiteiten. Maar door de pandemie werd over en weer reizen onmogelijk en werd de Gentenaar zo goed als technisch werkloos. Tot hij in april artikels las over hoe een bepaald soort licht kon helpen in de strijd tegen het coronavirus.

UV-C-licht tast het DNA en RNA van micro-organismen - ook virussen - aan. Op aarde komt die straling niet voor, omdat de ozonlaag ze wegfiltert uit de zonnestralen. Maar ze kan artificieel worden opgewekt, een techniek die her en der wordt gebruikt om oppervlakken te desinfecteren, van ziekenhuismateriaal tot water en lucht.

'Ik heb 20 jaar ervaring in de led-industrie', zegt Verstraeten. 'Dus begon ik na te denken of ik die ervaring kon toepassen. Vandaag gebeurt UV-C-ontsmetting nog uitsluitend met tl-lampen, die verboden zijn voor huishoudelijke toepassingen omdat ze kwik bevatten. Ik was ervan overtuigd dat we ook led konden gebruiken.'

Schermvullende weergave Duncan Verstraeten ©Zaparay

Verstraeten startte een onderzoek op, met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het resultaat is de start-up ZAPARAY, die met UV-C-licht uit ledlampen het coronavirus - en andere virussen en bacteriën - te lijf gaat. 'Het voelt een beetje als toen ik 20 jaar geleden begon met Lux-Lumen, mijn eerste bedrijf in de ledindustrie', glundert Verstraeten. 'Dat stond toen ook in de kinderschoenen, maar je voelde dat er iets zat aan te komen.'

Net zoals led toen de huishoudelijke markt veranderde, verwacht Verstraeten een gelijkaardige evolutie voor UV-C-toepassingen. 'Er is nog onderzoek en ontwikkeling voor nodig, maar ik schat dat binnen 18 à 24 maanden led ook deze industrie kan veranderen.'

Zonneschuif

Met ZAPARAY wil Verstraeten voorop lopen in die trend. Maar in afwachting blijft het bedrijf niet bij de pakken zitten. Het ontwikkelde RAY-ONE, een toestel om onder andere medisch materiaal mee te ontsmetten. Dat functioneert als een soort schuif waar je zaken in legt waarna ze met UV-C-licht gedesinfecteerd worden. 'Dat toestel is getest aan de universiteit van Gent. In 30 seconden tijd behalen we de allerhoogste graad van desinfectie', zegt Verstraeten.

Vanaf maart biedt ZAPARAY dat toestel aan, om te beginnen bij huisartsenpraktijken en tandartsen. 'Materiaal dat ze niet kunnen steriliseren, moet vandaag ontsmet worden met doekjes en alcohol. Dat is niet alleen omslachtig, het werkt ook minder goed. Ik verschoot ervan, maar uit eigen onderzoek vernamen we dat dokters hun stethoscoop minder gebruiken omdat hij zo lastig te ontsmetten is. We kunnen daar een oplossing voor bieden.'