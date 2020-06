Coworkingpionier opent nieuwe plek in Brussel

Het concept van coworking is in opmars. Vorig jaar nog steeg de markt met bijna 20 procent. ‘Die tendens zal doorzetten. Er is nood aan flexibele kantooroplossingen. We blijven daarom investeren.’

Tijdelijke dip

De crisis biedt volgens Silversquare nieuwe kansen. Werkgevers en werknemers hebben plots kennisgemaakt met thuiswerk. ‘Dat zal in de toekomst deel uitmaken van de oplossing, in combinatie met de klassieke kantoorruimte en coworking. Er komt een nieuw evenwicht in de manier van werken. Door de digitalisering is het concept van een gecentraliseerde werkplek achterhaald. Met zijn allen naar één plek gaan op hetzelfde moment heeft geen zin meer. Coworking, dicht bij thuis, wordt een ideale aanvulling.

Befimmo

Silversquare is actief in Brussel, Zaventem en Luxemburg en heeft de ambitie om een netwerk in heel België uit te bouwen. 'In Brussel staan binnenkort nog twee openingen gepland, en dan zijn Luik en Antwerpen aan de beurt', zegt Ponchon. Hij richtte het bedrijf op samen met Axel Kuborn, in 2008. De inspiratie haalden ze in een artikel in The New York Times over Amerikaanse schrijvers die samenhokten om samen te schrijven, koffie te drinken en elkaar te motiveren.