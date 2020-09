‘Dan organiseren we wel zelf een festival’

Na een omzet van 1 miljoen euro vorig jaar mikte Festicup met zijn wasbare plastic bekers dit jaar op het drievoudige. ‘Maar dat halen we nooit’, zegt Plevoets. ‘Om toch iets van activiteiten te genereren, zijn we kwalitatieve kunststof glazen gaan verkopen aan particulieren, via drankenhandelaars, supermarkten en speciaalzaken. We mogen al blij zijn als die verkoop 5 à 10 procent van de verwachte omzet dit jaar oplevert.’

Coronaproof festival

Terwijl amper evenementen doorgingen, zette Plevoets zelf door met de organisatie van zijn jaarlijkse dancefestival Thé Dansant. ‘We wilden mensen toch nog een beetje festivalgevoel geven en zo konden we onze bekers en wasinstallaties nog ergens inzetten’, zegt de ondernemer. Na eerder socialebubbeledities in Sint-Niklaas en Herent is het volgend weekend de beurt aan Kortenaken. Met hekken wordt het terrein opgedeeld in kleine eilandjes waar bubbels tot 6 personen samen kunnen feesten. Obers met mondmakers brengen de drank rond. ‘In een weekend kunnen we zo drie keer vierhonderd mensen ontvangen’, zegt Plevoets. ‘Het is niet evident, maar we slagen er toch in iets meer dan break-even te draaien.’