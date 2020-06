'De crisis is een zegen voor onze verkopers'

Het Gentse Pozyx krijgt dezer dagen heel veel vragen over zijn positioneringssoftware. De start-up wil echter geen gimmick voor social distancing zijn en ziet zichzelf als een duurzame investering voor het reilen en zeilen in magazijnen.

De spin-off van de UGent biedt een hard- en softwareplatform voor een heel nauwkeurige indoorpositionering (tot op 10 cm), van goederen en dieren tot vorkheftrucks, robots en drones. De staalreus Arcelor Mittal en de groenteverwerker Bonduelle gebruiken de technologie om de doorlooptijden in hun magazijnen te verkorten.

'Met onze oplossing moeten goederen niet meer manueel gescand worden als een met sensoren uitgeruste vorkheftruck ze van punt A naar punt B verplaatst. De positie wordt automatisch in kaart gebracht. Manueel scannen kost tijd en levert fouten op, bedrijven willen ervan af', zegt CEO Samuel Van de Velde.

Andere mooie referenties zijn Airbus, Honda en Samsung dat er automatisch gestuurde voertuigen (AGV's) mee trackt. Het Londense Tate Modern zal de technologie in zijn grote hal gebruiken tijdens een 'experience' met rondvliegende objecten. Het vijf jaar oude Pozyx heeft wereldwijd inmiddels meer dan 3.000 systemen geleverd - ook aan voetbalteams -, goed voor een omzet van bijna 2 miljoen euro.

Supply chain

Covid-19 creƫert een nieuwe afzetmarkt aangezien de technologie ook mensen kan tracken, als ze uitgerust zijn met een 'tag'. Dat maakt het mogelijk ze te alarmeren als ze te dicht bij elkaar komen op de werkvloer. Pozyx maakt gebruik van de vrij nieuwe draadloze technologie ultra-wideband die fijner afgesteld is dan gps-technologie en indoor preciezer werkt dan bluetooth of wifi. Eventorganisatoren tonen interesse om het aantal mensen in een zaal te meten. 'Maar in afwachting van de regels is niemand happig om te investeren.'

De eerste duizenden tags gaan pas in september buiten. 'De hele sector heeft problemen met de supply chain. Eerst waren er vertragingen bij Chinese chipleveranciers en assemblagebedrijven, later bij Europese.' Pozyx zit op een orderboek van tienduizenden units, maar door de crisis is het onzeker wanneer die in productie gaan. 'We maken ze sowieso', zegt de topman van 25 medewerkers, 'ook zonder social distancing hebben de tags nut, om de interactie tussen mensen en bijvoorbeeld vorkheftrucks in beeld te brengen.'