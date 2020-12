'Die afscheidsdrink zit er nu niet in'

De bekende Gentse outdoorwinkel Avventura sluit na 35 jaar de deuren. 'Ik had mijn vrouw beloofd te zullen stoppen.'

‘Einde april 2021 sluiten wij na 35 jaar een hoofdstuk in ons leven af. Avventura gaat met pensioen’, zo kondigde de bekende Gentse outdoorwinkel zijn totale uitverkoop aan. Zaakvoerder Patrick Van Breusegem had twee jaar geleden al aan zijn vrouw beloofd te zullen stoppen met de zaak op de top van de Gentse Blandijnberg. Het afscheid zal nu in coronatijden plaatsvinden. ‘Dat is vervelend’, zegt de 65-jarige ondernemer. ‘Ik was liever gestopt met een mooie avond in de winkel met interessante sprekers en met een bar, maar dat zit er nu niet in.’

De voorbije 35 jaar groeide Avventura uit tot een vaste waarde onder skiërs, avonturiers en bergbeklimmers uit Oost- en West-Vlaanderen. Ze konden er terecht voor gespecialiseerd outdoormateriaal, van lichtgewicht titanium kookpotjes en merinowollen ondergoed tot een volledige klimuitrusting of een donzen expeditiepak om de hoogste Himalayatoppen te bedwingen.

Aanvoer uit China stropt

In de winkel, waar zo’n zes mensen werken, is het ook in deze decembermaand druk. ‘In de maanden dat we open waren, hebben we niet slecht gewerkt, zeker gezien de populariteit van buitenactiviteiten en wandelen’, zegt Van Breusegem. ‘Maar het omzetverlies van de drie maanden sluiting hebben we niet kunnen compenseren. Ik hoop dat in februari nog wat skipistes opengaan, zodat we nog skimateriaal kunnen verkopen.’

Voor kledij en schoenen zijn er nog altijd leveringsproblemen, doordat de fabrieken in China stillagen. Patrick Van Breusegem Zaakvoerder Avventura

De sluiting van de fabrieken in China begin dit jaar laat zich nog voelen. ‘Voor bijvoorbeeld kledij en schoenen zijn er nog altijd leveringsproblemen’, zegt de winkelier. ‘Soms kwam er maar 60 procent van de bestelde producten, of zelfs minder. Zeker voor klanten die naar een welbepaald product op zoek zijn, is het soms moeilijk er nu aan te raken.’

Hoewel de uitverkoop is begonnen, is het nog mogelijk dat Avventura wordt overgenomen en dat de winkel op een andere locatie een tweede leven krijgt. ‘Er lopen gesprekken, maar we moeten daar realistisch in zijn’, zegt Van Breusegem. ‘Corona maakt een overname qua financiering niet eenvoudiger.’

Opboksen tegen de Bol.coms

Tijdens de lockdown stapte Van Breusegem al eens zelf op de fiets om een pakje tot bij een klant te brengen, maar de online verkoop bleef eerder beperkt. ‘Voor een kleine zaak zoals de onze is het ontzettend moeilijk een goed functionerende professionele webshop in te richten die kan opboksen tegen de groten zoals Bol.com en Amazon’, zegt hij. ‘Onze webshop is meer een etalage dan een volwaardig verkoopkanaal.’

Als het je lukt de klant een meerwaarde te bieden, dan kan je nog altijd een mooie zaak uitbouwen met redelijke marges. Patrick Van Breusegem Zaakvoerder Avventura