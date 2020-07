'Dit hadden we nooit durven dromen'

Axel Van Den Bossche - Serax

'De laatste twee maanden ligt onze omzet uit de retail - verkoop aan winkels, concept stores, distributeurs en online - 37 procent hoger dan vorig jaar', zegt ceo en oprichter Axel Van Den Bossche van Serax, de Antwerpse producent en verkoper van servies, keramiek en interieuraccessoires. 'Ja dat was even schrikken, maar dan in de positieve zin (lacht). Zeker omdat onze omzet tijdens de lockdown, toen alle winkels dicht waren, met 40 procent was gekelderd.'

Een eenduidige uitleg voor die 'uitstekende cijfers' zoals hij het zelf noemt, heeft Van Den Bossche niet. 'Ik kan alleen maar gissen. Ik ga ervan uit dat veel mensen het geld dat ze vroeger uitgaven aan reizen en uit eten gaan, nu besteden aan servies en binnenhuisinrichting. Velen blijven thuis, dineren en ontvangen thuis en willen dat het er mooi uitziet. We zijn meer dan tevreden. Enkele maanden geleden hadden we dat nooit durven dromen. We verkopen producten die niet echt essentieel zijn, veel winkels gingen dicht en zelfs nu bestaat er nog veel onzekerheid over een mogelijke tweede en derde golf. Maar blijkbaar wordt er nog flink geconsumeerd.'

Van Den Bossche ziet die trend niet alleen in België - Serax haalt 70 procent van zijn omzet in het buitenland - maar ook in de ons omringende landen Nederland, Duitsland en Frankrijk, waar het eigen salesmensen heeft. 'Ondanks de lockdown halen we dit jaar waarschijnlijk dezelfde omzet als vorig jaar, iets meer dan 30 miljoen euro. Ons budget lag 15 procent hoger, maar dat cijfer hadden we bij aanvang van de coronacrisis al laten vallen'.

De afdeling hospitality - die levert aan de hotel- en de restaurantsector en 30 procent van de omzet genereert - kreeg wel klappen. Van Den Bossche: 'Daar zien we 20 à 25 procent omzetverlies. Dat heeft vooral te maken met openingen van restaurants en hotels die worden uitgesteld. Veel restauranthouders weten ook niet goed waarop en waaraf. Die sector zal het nog even moeilijk blijven hebben, vrees ik. Ik had onlangs Sergio Herman aan de lijn (de bekende kok laat via Serax zijn eigen ontworpen servies commercialiseren, red.) die me vertelde me dat er veel annuleringen zijn. Augustus wordt nog een moeilijke maand'.

'Wereldwijd succes'

De omzetstijging van de afgelopen maanden is volgens Van Den Bossche ook deels te danken aan de goede verkoop van meubels en verlichting. 'We zijn daar anderhalf jaar mee gestart in samenwerking met bekende ontwerpers. Terrasstoelen en tafels ontworpen door Vincent Van Duysen, verlichting van Koen Van Guijze en sofa's van Sylvain Willems. Daar beginnen we nu vruchten van te plukken. Blijkbaar zijn veel mensen in deze coronatijden bezig met de binneninrichting van hun huis.'

De samenwerking van mode-ontwerpster Ann Demeuleester - voor wie Serax designservies en lampen laat produceren in China - loopt volgens Van Den Bossche als een trein. 'Een wereldwijd succes. Grote winkels hebben het gekocht en blijven het kopen. Van Los Angeles tot New York'.