'Dit is een droom die uitkomt, midden in de coronacrisis dan nog'

Thomas Nouws in zijn Jacob's Conceptstore in Antwerpen.

De snuister- en cadeauwinkel van Thomas Nouws in de Antwerpse Hoogstraat draaide in februari als een tierelier, tot corona daar een einde aan maakte. Het hield de jonge ondernemer niet tegen de voorbije maanden ook in Mechelen en Sint-Niklaas twee vestigingen van zijn Jacob's Conceptstore te openen.

De winkel in unieke en handgemaakte cadeauartikelen in Antwerpen, die Thomas Nouws eind januari opende vlak bij de Kloosterstraat, was meteen een schot in de roos. 'We gingen van nul naar 20.000 euro omzet in een maand tijd, een onverhoopt succes', zegt de 21-jarige muziekleraar.

Nouws bedacht met Jacob's Conceptstore - genoemd naar Jacob Jordaens wiens geboortehuis in de Antwerpse wijk staat - een apart concept: een 'deelwinkel' met allerlei ambachtelijke cadeauproducten en hebbedingen waar zowat 25 creatieve ondernemers elk een stukje van huren voor ongeveer 1,5 euro per dag. Daarnaast geven ze Nouws een commissie op hun verkoop in ruil voor de uren dat hij de winkel openhoudt. 'Zo liep ik zelf geen al te groot financieel risico. En de ondernemers konden zich bezighouden met wat ze het liefst doen: creëren.'

Houten juwelen, kurken handtassen

'Het liep allemaal heel spontaan. In enkele weken had ik de winkel in de Hoogstraat gehuurd en geopend. De 25 ondernemers, die ik massaal vond via Facebook, bieden artefacten aan in telkens een andere productcategorie: houten juwelen, broodplanken met spreuken, geurzepen en -kaarsen, lederen notitieboekjes, kurken handtassen, handgemaakte knuffels, enzovoort.'

'Ik heb geleerd dat de fysieke winkel, althans voor cadeauproducten, allesbehalve dood is. Maar locatie is alles: de buurt van de Hoogstraat en Kloosterstraat zit vol zaken met vintage en antieke meubelen, grote stukken dus. Mensen die daar passeren zijn blij als ze een winkel binnenstappen waar ze ook eens een uniek kleinood kunnen kopen om zo mee te nemen.'

Na de lockdown kan ik wel stellen dat ik voor de komende tien jaar de moeilijkste periode van mijn jonge zaak achter de rug heb. Thomas Nouws Oprichter Jacob's Conceptstore

Half maart moest Nouws zijn winkel sluiten door de lockdown, maar het prille succes deed hem broeden op nieuwe vestigingen in andere steden. In juni opende hij een Jacob's Conceptstore in Sint-Niklaas en later ook in Mechelen. Aangezien hij zelf de winkel in Antwerpen zou blijven uitbaten, ging hij met een beurtrolsysteem werken: elke deelnemende ondernemer moet één dag per maand in de winkel staan. Het voordeel is dat hij of zij die dag ook familie en vrienden meebrengt, wat leidt tot een netwerk van geïnteresseerden. Ze staan ook een stuk van hun omzet af om de kosten te dekken. 'Voor de drie zaken samen heb ik elke maand 8.000 euro vaste kosten, zoals huur, energie, internet en verzekeringen. Daar stonden mijn ouders aanvankelijk wel sceptisch tegenover.'