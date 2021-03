'Door corona haalde ik mijn maaltijdboxen onder het stof vandaan'

De maaltijdboxen van Thierry Peeters kregen in 2014 felle concurrentie van HelloFresh, waardoor hij zijn concept in de frigo stak.

Door de coronapandemie herontdekte ondernemer Thierry Peeters een oude liefde: maaltijdboxen.

Sinds enkele weken levert Peeters via een koeriersdienst kant-en-klare maaltijden bij klanten thuis. Die zijn na 20 minuten in een warme oven klaar om opgegeten te worden.

Peeters lanceerde zijn bedrijf HNGRY in 2014. 'Toen bracht ik mijn maaltijden niet aan huis, maar verkocht ik ze in een winkeltje in Antwerpen. De onlinemarkt voor verse voeding was nog miniem. Bovendien ging het niet om kant-en-klare maaltijden, maar bevatten de boxen de ingrediënten voor de bijgeleverde recepten. De klanten moesten zelf aan de slag.'

Snel na de lancering werd Peeters door de concurrentie ingehaald. 'Bedrijven als Smartmat en HelloFresh begonnen maaltijdboxen online aan te bieden en groeiden snel. Ik wilde zien hoe de markt evolueerde. Ik stopte mijn concept in de frigo en werd manager van het restaurant Condacum in Kontich.'

We onderscheiden ons van HelloFresh en andere initiatieven omdat je de maaltijden niet zelf kookt.

Anders dan de concurrentie

Dat restaurant moest tijdelijke sluiten toen een jaar geleden het coronavirus uitbrak in België. 'Toen heb ik beslist niet zomaar afhaalmaaltijden aan te bieden, maar om het HNGRY-concept uit de kast te halen. Anders dan vroeger maken we nu kant-en-klare maaltijden, die we aan huis leveren in heel Vlaanderen. We onderscheiden ons van HelloFresh en andere initiatieven omdat je de maaltijden niet zelf kookt. We onderscheiden ons van de bereide maaltijden van de supermarkten door ons kleinschaliger en artisanale karakter.'

Voor 49 euro krijgen klanten een maaltijdbox met drie maaltijden. 'Per extra maaltijd extra komt daar 10 euro bij.' De zaken gaan volgens Peeters goed. 'Elke week gaan een paar honderden maaltijden de deur uit. We zijn een start-up, maar toch zijn we al winstgevend.' Dat komt omdat Peeters een beroep kan doen op de infrastructuur van het restaurant waarvoor hij werkt.