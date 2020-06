Ecover investeert meerverkoop in klimaatoplossingen

Onze appartementen en huizen hebben nog nooit zo hard geblonken, afgaand op de verkoop van schoonmaakproducten. Die knalde de voorbije maanden 40 procent hoger. Het laat Ecover toe zijn extra middelen te delen met andere ecopioniers.

Ecover, de producent van milieuvriendelijke schoonmaakproducten en wasmiddelen, groeit al jaren met dubbele cijfers dankzij de trend groener en duurzamer door het leven te gaan. De maandenlange lockdown - waarin de lenteschoonmaak trending was - deed daar nog een schep bovenop.

Op de coronapiek versnelde de meerverkoop van Ecover in supermarkten en natuurwinkels tot 40 procent, in lijn met die van andere huishoudproducten. De marktleider in het groene segment breidde de capaciteit uit van zijn fabriek in Malle, in de Antwerpse Kempen. De 150 werknemers staken een tandje bij en werden aangevuld met interimkrachten. Naast de Ecover-producten maakten zij 40.000 liter desinfectiegel voor de handen die ze aan ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio schonken.

De sterke omzetgroei geeft de ecologische zeepproducent de ruimte om een half miljoen euro opzij te zetten voor 'de ecopioniers van morgen': organisaties, start-ups en bedrijven die de klimaatproblematiek aanpakken. Tot eind augustus kunnen zij hun idee of oplossing insturen, waarna een jury beslist welke projecten een duw in de rug krijgen. 'In de nasleep van de pandemie kunnen innovatieve ideeën en gewaagde businessplannen verloren gaan. Maar net die ideeën hebben we meer nodig dan ooit', zegt Ecovers innovatiemanager Tom Domen.

Er is maar één criterium voor de inzendingen: bewijzen dat het idee disproportioneel impact kan hebben in de strijd tegen de klimaatverandering. Domen noemt als voorbeelden behoud en herstel van bossen en oceanen, duurzame landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit. Het fonds is geen eenmalig initiatief, verzekert hij. 'We blijven investeren in een groenere, meer ecologische toekomst.'

Fosfaatvrij waspoeder

Ecover werd in 1979 in ons land op­ge­richt door de Kempense industrieel Frans Bogaerts. Hij speelde in op het groeiende besef dat fosfaten in wasmiddelen schadelijk zijn. Bogaerts en zijn team ontwikkelden een fosfaatvrij waspoeder en legden zo de basis voor het bedrijf. Veertig jaar later is het een van de grootste producenten van ecologische was- en reinigingsmiddelen in Europa, met vestigingen in Duitsland, het VK en de VS, en 500 werknemers in totaal.