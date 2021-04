Een app als opleider

Kantoorwerkers kan je vanop afstand opleiden met online seminaries en instructiefilmpjes. Maar wat met werknemers die in een winkel staan of de baan op moeten? Het Genkse MobieTrain bedacht er een mobiele oplossing voor.

‘Microlearning’, zo heet het leersysteem waarmee werknemers korte opleidingsmodules kunnen volgen via hun smartphone, waar en wanneer ze er even tijd voor hebben. ‘Het is een leuke en snelle manier om opleidingen te volgen, met het voordeel voor bedrijven dat ze snel nieuwe leerinhoud kunnen aanmaken en verspreiden over een groot aantal mensen’, zegt CEO Guy Van Neck.

‘Onze app wordt veel gebruikt door retailers zoals Timberland en Decathlon, bijvoorbeeld om nieuwe werknemers op te leiden, kennis over nieuwe producten te verspreiden, of om bepaalde verkooptechnieken aan te leren. In de loop van vorig jaar hebben we onze klantenbasis ook gediversifieerd naar andere sectoren, zoals de overheid en de logistieke sector.’

Antwerpen

MobieTrain wordt gebruikt door de steden Antwerpen en Rotterdam, de consultant Deloitte, de Nederlandse politie en Emirates Post. ‘We hebben het ondanks corona erg goed gedaan omdat veel bedrijven hun plannen voor digitaal leren versneld hebben. Onze omzet is verviervoudigd’, zegt Van Neck, maar concrete omzetcijfers noemt hij niet. ‘Veel bedrijven hebben het door de crisis natuurlijk wel moeilijk, maar we gaan ervan uit dat de grotere budgetten voor digitale opleidingen niet zullen verdwijnen.’

Hoewel de app in de eerste plaats bedoeld is voor mobiele platformen zoals de smartphone, kan je hem ook als webapp op een gewone computer gebruiken. Het kan niet de bedoeling zijn dat werknemers verplicht worden een smartphone te kopen of die voor hun werk te gebruiken, zegt Van Neck.

Microlearnings

Een opleiding wordt met MobieTrain opgedeeld in een aantal ‘microlearnings’, kleinere lesmodules die je typisch in 5 à 10 minuten onder de knie krijgt. Bedrijven kunnen die modules zelf opstellen met behulp van een aantal formats, zoals een gif-videootje of een korte quiz. ‘De klant maakt de inhoud, maar we kunnen wel advies geven over hoe ze dat het best doen.’

Een belangrijk voordeel in vergelijking met klassikale trainingen is dat het management data terugkrijgt over het gebruik van de app: hoeveel mensen hebben de modules al doorlopen, hoelang doen ze erover, wat werkt en wat niet…